Воскова епіляція проти гоління: що краще

Коли справа доходить до видалення волосся, з'являються вагання – обрати воскову епіляцію чи голінням. У цій статті UAportal розглянув основні відмінності між двома популярними методами та зважив їхні плюси і мінуси.

Тривалість ефекту

Воскова епіляція забезпечує більш тривалий результат, адже видаляє волосся з коренем та залишає після себе гладеньку шкіру на декілька тижнів. Гоління ж зрізає волосся лише на поверхні, що призводить до швидшого відростання протягом декількох днів.

Користь для шкіри

Воскова епіляція не тільки видаляє волосся, але й допомагає відлущити шкіру, видаляючи ороговілі клітини. Завдяки цьому шкіра стає м'якшою і гладенькою. Гоління може викликати подразнення шкіри та вросле волосся, якщо використовувати бритву необережно.

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Витрати часу

Воскова епіляція вимагає більше часу і зусиль. Її можна зробити в салоні або ж самостійно вдома. Гоління – це швидко і легко, але результат тримається недовго і вимагає ретельного догляду.

Вартість

Воскова епіляція дорожча за гоління, особливо якщо проводиться у професійному салоні. Однак, навчитися робити воскову епіляцію вдома може бути економним варіантом.

Дискомфорт

З точки зору дискомфорту, воскова епіляція неприємна для деяких людей. Процес передбачає висмикування волосся з коренем, що викликає тимчасовий дискомфорт. Гоління, як правило, безболісне, хоча може призвести до порізів.

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