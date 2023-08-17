Повертаємо розкішні локони: Топ-5 корисних порад для прискорення росту волосся

UAportal підготував поради, які допоможуть поліпшити ріст волосся. Від дієтичних рекомендацій до практик догляду – розглянемо найефективніші методи.

Дотримання здорової дієти

Щоб покращити ріст волосся, важливо дотримуватися здорової дієти. Вживання продуктів, багатих на вітаміни, мінерали та білки, таких як листова зелень, яйця, риба та горіхи, є фундаментом для здорового росту. Крім того, вживання великої кількості води підтримує організм і волосся зволоженими.

Відмова від інструментів для термоукладки

Надмірне використання інструментів для термоукладки може пошкодити волосся і перешкоджати його росту. Рекомендується обмежити використання фенів, випрямлячів та плойок. При використанні цих інструментів нанесення термозахисного спрею мінімізує пошкодження.

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Масаж шкіри голови

М'який масаж шкіри голови круговими рухами протягом декількох хвилин щодня покращує кровообіг і живить волосяні фолікули, що призводить до більш здорового і швидкого росту волосся.

Використання натуральних засобів для догляду

Уникайте засобів для догляду за волоссям, які містять агресивні хімічні речовини, оскільки вони можуть пошкодити його і перешкоджати росту. Рекомендується обирати натуральні та органічні засоби для догляду, які не містять сульфатів, парабенів та штучних ароматизаторів. Вони більш м'яко впливають на волосся та шкіру голови, сприяючи максимальному його росту.

Захист від шкідливого впливу навколишнього середовища

Фактори навколишнього середовища, такі як забруднення, ультрафіолетові промені та суворі погодні умови, можуть пошкодити волосся і сповільнити його ріст. Рекомендується захищати волосся, носячи капелюх або використовуючи шарф, коли ви перебуваєте на сонці або в негоду. Крім того, ополіскування волосся після плавання в хлорованих басейнах або солоній воді видаляє будь-які шкідливі залишки.

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