Погляд у майбутнє смартфонів: що нового у Meizu 20 Classic

У світі передових технологій інновації ніколи не сплять. Після успішного запуску Meizu 20, Meizu 20 Pro та Meizu 20 Infinity на початку цього року, китайський технологічний гігант повертається з новим дивом – Meizu 20 Classic.

Приголомшливий дисплей і продуктивність

Meizu 20 Classic може похвалитися витонченим і сучасним дизайном, доступним у білому, сірому та зеленому кольорах. Пристрій демонструє новий логотип бренду на задній панелі, що є символом еволюції компанії. Але те, що дійсно відрізняє цей смартфон, – це його дисплей.

Завдяки 6,55-дюймовому OLED-дисплею з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 144 Гц і яскравістю 800 ніт, Meizu 20 Classic забезпечує візуальну насолоду, як ніхто інший. Кожна деталь кришталево чітка, а маслянисто-плавні переходи на екрані створюють винятковий користувацький досвід.

Meizu 20 Classic працює на базі флагманського процесора Snapdragon 8 Gen 2 у поєднанні з 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X. Це забезпечує блискавичну продуктивність і багатозадачність, які перевершують очікування від смартфонів. Завдяки технології зберігання даних UFS 4.0 доступні варіанти на 256 і 512 ГБ.

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Смартфон також підтримує дві SIM-карти формату nano і оснащений підекранним сканером відбитків пальців для забезпечення безпеки. Зарядний порт USB Type-C, стереодинаміки, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5) та NFC задовольнять усі ваші потреби у зв'язку. Акумулятор ємністю 4700 мАг зі швидкою зарядкою 67 Вт забезпечить вам роботу протягом усього дня.

Ловіть момент за допомогою чотирьох камер

Коли справа доходить до фотографії, Meizu 20 Classic не розчаровує. Він оснащений універсальним набором камер, включаючи потрійну основну камеру на 50 Мп з OIS, об'єктив на 16 Мп та сенсор на 5 Мп. Фронтальна камера на 32 Мп гарантує, що ви завжди будете виглядати якнайкраще під час селфі та відеодзвінків.

Незважаючи на те, що Meizu 20 Classic пропонує безліч цікавих функцій, він залишається вірним своєму основному призначенню: створювати приголомшливі фото та відео, точно фіксуючи кожну мить.

Доступність та ціна

Meizu 20 Classic вже дебютував на китайському ринку за стартовою ціною від 423 доларів США.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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