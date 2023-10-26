Взгляд в будущее смартфонов: что нового в Meizu 20 Classic

В мире передовых технологий инновации никогда не спят. После успешного запуска Meizu 20, Meizu 20 Pro и Meizu 20 Infinity в начале этого года, китайский технологический гигант возвращается с новым чудом – Meizu 20 Classic.

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Потрясающий дисплей и производительность

Meizu 20 Classic может похвастаться изящным и современным дизайном, доступным в белом, сером и зеленом цветах. Устройство демонстрирует новый логотип бренда на задней панели, являющийся символом эволюции компании. Но то, что действительно отличает этот смартфон – это его дисплей.

Благодаря 6,55-дюймовому OLED-дисплею с разрешением FHD+, частотой обновления 144 Гц и яркостью 800 нит, Meizu 20 Classic обеспечивает визуальное наслаждение, как никто другой. Каждая деталь кристально четкая, а маслянисто-плавные переходы на экране создают исключительный пользовательский опыт.

Meizu 20 Classic работает на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Это обеспечивает молниеносную производительность и многозадачность, превосходящую ожидания от смартфонов. Благодаря технологии хранения данных UFS 4.0 доступны варианты на 256 и 512 ГБ.

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Смартфон также поддерживает две SIM-карты формата nano и оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев для обеспечения безопасности. Зарядный порт USB Type-C, стереодинамики, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5) и NFC удовлетворят все ваши потребности в связи. Аккумулятор емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт обеспечит вам работу в течение всего дня.

Ловите момент с помощью четырех камер

Когда дело доходит до фотографии, Meizu 20 Classic не разочаровывает. Он оснащен универсальным набором камер, включая тройную основную камеру на 50 Мп с OIS, объектив на 16 Мп и сенсор на 5 Мп. Фронтальная камера на 32 Мп гарантирует, что вы всегда будете выглядеть лучше во время селфи и видеозвонков.

Несмотря на то, что Meizu 20 Classic предлагает множество интересных функций, он остается верен своему основному предназначению: создавать потрясающие фото и видео, точно фиксируя каждый миг.

Доступность и цена

Meizu 20 Classic уже дебютировал на китайском рынке по стартовой цене от 423 долларов США.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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