Забудьте про цвіль та бруд: як правильно чистити пральну машину

Забезпечення чистоти та відсутності плісняви у пральній машині має вирішальне значення для оптимальної роботи та отримання свіжого одягу. UAportal розповість про ефективні поради та методи, які допоможуть захистити пральну машину від бруду та плісняви.

1. Регулярно очищайте гумову прокладку дверцят і відсік для миючих засобів, щоб запобігти утворенню цвілі. Протріть ці ділянки сумішшю води та оцту. Після очищення ретельно висушіть поверхні, щоб запобігти накопиченню вологи.

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2. Раз на місяць запускайте цикл гарячої води з оцтом або відбілювачем для глибокого очищення пральної машини. Наповніть відсік для миючих засобів 2 склянками оцту або 1/2 склянки відбілювача, а потім запустіть звичайний цикл з гарячою водою і без одягу. Цей процес допоможе усунути неприємні запахи та продезінфікувати внутрішню частину машини.

3. Використовуйте зубну щітку або маленьку щіточку для очищення важкодоступних місць, таких як щілини навколо дверцят і фільтра. У цих місцях може накопичуватися бруд і кіптява, що сприяє росту цвілі. Обережно протріть ці місця сумішшю води та господарського мила, щоб видалити будь-які відкладення.

4. Не забувайте чистити зовнішню частину пральної машини. Протирайте панель керування, ручки та зовнішні поверхні вологою ганчіркою з м'яким миючим засобом. Це допоможе підтримувати загальну чистоту і зовнішній вигляд машини.

5. Щоб покращити циркуляцію повітря та зменшити ймовірність появи цвілі або грибка, залишайте дверцята пральної машини відчиненими після кожного прання. Ця практика також допомагає усунути затхлі запахи.

Нагадаємо, ми розповіли, як забезпечити здорове середовище для життя і запобігти утворенню цвілі на стінах.

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