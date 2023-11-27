Навіщо булавку кидати в окріп: давнє повір'я

Чому треба кидати булавку в окріп

Булавки – повсякденні предмети, які пройшли випробування часом, залишаються практичним інструментом і донині. Проте наші предки пов'язували шпильки з потужними захисними властивостями від злих думок та намірів. UAportal розповідає, навіщо кидати булавку в горщик з окропом.

Навіщо кидати шпильку в горщик з окропом?

Щоб зрозуміти користь ритуалу, рекомендується проводити його на самоті, приблизно за годину до сну. Підготуйте чисту склянку і поставте її в межах досяжності. Візьміть нову булавку будь-якого розміру. Доведіть воду до кипіння. Налийте її в склянку, до країв. Візьміть булавку, обережно розкрийте її і занурте в склянку.

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Виконуючи цей ритуал, тихо промовляйте слова: "Як остигає гаряча вода, так нехай злі наміри віддаляються від мене". Потім поставте склянку з булавкою на підвіконня. Залиште її на всю ніч. На світанку вилийте воду.

Яке значення має цей ритуал?

Здійснюючи цей обряд, ви захищаєтесь від негативу. Нехай ритуал кидання шпильки в окріп допоможе вам знайти розраду та спокій.

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