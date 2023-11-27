Зачем булавку бросать в кипяток: древнее поверье

Булавки – обычные предметы, прошедшие испытание временем, остаются практическим инструментом и по сей день. Однако наши предки связывали шпильки с мощными защитными свойствами от злых мыслей и намерений. UAportal рассказывает, зачем бросать булавку в горшок с кипятком.

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Зачем бросать булавку в горшок с кипятком?

Чтобы понять пользу ритуала, рекомендуется проводить его в одиночестве, примерно за час до сна. Подготовьте чистый стакан и поставьте его в пределах досягаемости. Возьмите новую булавку любого размера. Доведите воду до кипения. Налейте ее в стакан до краев. Возьмите булавку, осторожно вскройте ее и окуните в стакан.

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Выполняя этот ритуал, тихо произносите слова: "Как остывает горячая вода, так пусть злые намерения удаляются от меня". Затем поставьте стакан с булавкой на подоконник. Оставьте ее на всю ночь. На рассвете вылейте воду.

Какое значение имеет этот обряд?

Совершая этот обряд, вы защищаетесь от негатива. Пусть ритуал бросания шпильки в кипяток поможет вам найти утешение и спокойствие.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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