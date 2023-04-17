Навіщо сипати сіль через плече та стукати по дереву: забобони в українській культурі

UAportal підготував статтю про забобони в українській культурі, які вказують на добро та нещастя. Забобони та заборони відіграють важливу роль у формуванні культурної ідентичності та збереженні культурної наступності.

Прокидана сіль

Згідно з українською традицією, розсипати сіль вважається поганою прикметою. Вважається, що розсипана сіль – знак того, що скоро станеться сварка чи суперечка. Щоб відвести лихо, потрібно правою рукою кинути щіпку солі через ліве плече.

Чорна кішка

В українській культурі вважається, що чорна кішка, що перебігає дорогу, приносить нещастя. Це забобон виник у давнину, коли кішки вважалися помічницями відьом. Щоб уникнути нещастя, потрібно тричі сплюнути через ліве плече та проклясти кішку.

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Розбите дзеркало

В українській культурі вважається, що розбите дзеркало приносить сім років нещастя. Вважається, що розбите дзеркало може зашкодити душі. Щоб уникнути нещастя, потрібно негайно взяти всі розбиті уламки та закопати їх на вулиці під місячним світлом.

Стук по дереву

Стукати по дереву – широко відомі забобони, які також поширені в українській культурі. Вважається, що стукіт по дереву приносить удачу та захищає від нещастя.

Відкрита парасолька

В українській культурі відкриття парасольки в будинку вважається поганою прикметою. Вважається, що відкрита парасолька в будинку може принести нещастя всій родині. Щоб уникнути нещастя, парасольку слід відкривати лише на вулиці.

Вихід із дому

Згідно з українською традицією, виходячи з дому, людина має подивитися у дзеркало, щоб ще раз побачити себе. Вважається, що ця практика допомагає запобігти негативній енергії або злим духам, які супроводжують людину за межами будинку.

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