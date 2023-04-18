Зачерствіла паска та вершки: рецепт смачного десерту

Що можна зробити з зачерствілими пасками, які залишились після Великодня? UaPortal зібрав кілька порад, які дозволять вам використати паски з користю.

Для початку зачерствіла випічку можна реанімувати: візьміть стакан води та паску, поставте у мікрохвильову піч на кілька хвилин – випічка стане м‘якою та ароматною.

Також, можете зрізати верхівку, залити паску сумішшю коньяку та цукру та поставити в духовку на 10 хвилин.

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Можна зробити з паски варіацію тістечка “картопля".

Для цього замочіть паску у молоці і сформуйте з неї кульки, запаніруйте їх у шоколаді чи кокосовій стружці та поставте в холодильник на пару годин.

Також, можна зробити пудинг з пасок.

Для приготування цього десерту вам знадобиться:

– великі яйця – 4 шт;

– 0,5 л. молока;

– 0,5 л. вершків;

– 150 г цукру;

– ванільний цукор.

Яйця змішайте з молоком та вершками, додайте цукор та ванілін. Поріжте паску та опустіть її в суміш. Викладіть у змазану маслом форму, залийте залишками молочно – вершкової суміші. Духовку нагрійте до 180 градусів та відправте на 40 хвилин.

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