Запечена качина грудка від Євгена Клопотенка: смачний рецепт

Чудовий варіант святкової страви – качина грудка з соусом із чорної смородини та маринованим пореєм. Вигляд та смак ресторанної страви, але приготувати її може навіть новачок.

Інгредієнти:

– 2 шт. качина грудка

– 100 г цибуля-порей

– 2 ст. л. оцет (9%)

– 200 г чорна смородина (заморожена)

– 3 ст. л. цукор

– 1 гілочка розмарин

– за смаком сіль, перець

– 1 ст. л. рослинна олія

Розігрійте духовку до 180 градусів. Поріжте кільцями цибулю-порей та 20 хвилин маринуйте у розчині оцту з водою (1: 2).

Зробіть поперечні надрізи на качиних грудках, посоліть і поперчіть.

Обсмажте грудку на невеликій кількості олії з обох сторін. Під час смаження додайте гілочку розмарину. Після цього поставте в розігріту духовку на 10 хвилин.

Соус:

Візьміть чорну смородину та качиний жир зі сковорідки змішайте у каструльці, додайте цукор та варіть 5-7 хвилин після закипання.

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Перетріть соус через сито.

Готову грудку тонко наріжте та подавайте з соусом і маринованим пореєм.

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