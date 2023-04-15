Запечена качина грудка від Євгена Клопотенка: смачний рецепт
Чудовий варіант святкової страви – качина грудка з соусом із чорної смородини та маринованим пореєм. Вигляд та смак ресторанної страви, але приготувати її може навіть новачок.
Інгредієнти:
– 2 шт. качина грудка
– 100 г цибуля-порей
– 2 ст. л. оцет (9%)
– 200 г чорна смородина (заморожена)
– 3 ст. л. цукор
– 1 гілочка розмарин
– за смаком сіль, перець
– 1 ст. л. рослинна олія
Розігрійте духовку до 180 градусів. Поріжте кільцями цибулю-порей та 20 хвилин маринуйте у розчині оцту з водою (1: 2).
Зробіть поперечні надрізи на качиних грудках, посоліть і поперчіть.
Обсмажте грудку на невеликій кількості олії з обох сторін. Під час смаження додайте гілочку розмарину. Після цього поставте в розігріту духовку на 10 хвилин.
Соус:
Візьміть чорну смородину та качиний жир зі сковорідки змішайте у каструльці, додайте цукор та варіть 5-7 хвилин після закипання.
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Перетріть соус через сито.
Готову грудку тонко наріжте та подавайте з соусом і маринованим пореєм.
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