Дзеркала в будинку сяятимуть: три лайфхаки, які допоможуть легко відмити поверхню

Що треба робити, аби дзеркало сяяло

Розводи на дзеркалах після чищення – поширена проблема, з якою стикаються багато людей. Uaportal підготував добірку порад, дотримуючись яких можна досягти блиску на дзеркалах у ванній кімнаті, спальні або будь-яких інших приміщеннях.

Використайте розчин оцту та води

Щоб очистити дзеркала без розводів, можна зробити розчин, змішавши однакову кількість оцту та води. Оцет, відомий своїми ефективними очисними властивостями, допомагає видаляти бруд, жир і плями з поверхні дзеркала.

Розчин можна розпилити безпосередньо на дзеркало або нанести на чисту ганчірку. Протирайте дзеркало круговими рухами, щоб повністю покрити поверхню розчином. Оцет випарується і не лишить на дзеркалі розводів.

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Оберіть серветку з мікрофібри

Серветки з мікрофібри, що славляться своєю здатністю вбирати бруд і запобігати появі розводів, виявляються дуже ефективними. Склавши серветку з мікрофібри в квадратну форму і обережно протерши нею дзеркало круговими рухами, можна досягти ідеального результату без розводів.

Бажано утриматися від використання паперових рушників або звичайних ганчірок, оскільки вони залишають ворсинки та розводи.

Використайте спеціальний скребок

Після очищення дзеркала розчином води та оцту, можна скористатися спеціальним скребком, аби видалити зайву вологу. Починаючи з верхньої частини дзеркала, необхідно потягнути скребок вниз по прямій лінії.

Повторюйте цей процес, доки все дзеркало не висохне. Таким чином можна видалити краплі води, запобігаючи утворенню розводів під час висихання дзеркала.

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