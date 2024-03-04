Чи чекають українців проблеми з виплатою зарплат і пенсій у 2024 році: Шмигаль дав роз'яснення

У 2024 році громадяни України отримають заробітні плати та пенсійні виплати без затримок. Кабінет міністрів України виділив 469 мільярдів гривень на соціальну сферу у бюджеті.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції. Він також зазначив, що уряд виконав понад 30 соціальних програм у повному обсязі.

"З 1 березня цього року уряд втретє з початку повномасштабного вторгнення розпочав індексацію пенсій на 8%", – заявив Шмигаль.

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З початком 2024 року уряд встановив нові умови виплати зарплатні чиновникам та заборонив отримувати додаткові кошти до окладу, якщо їх розмір перевищує 30%. Це означає, що оклад зросте, але цього не вистачить, щоб зберегти рівень зарплат на ринку.

Такий крок пов’язаний з тим, що в Україні до 2024 року державні установи традиційно не заповнювали частину вакансій. Їх було приблизно 30 тисяч. Гроші на них одержували, а потім розподіляли між іншими співробітниками. Так вдалось компенсувати низькі оклади. Варто відзначити, що на деяких посадах надбавки досягали 260%.

Нагадаємо, з 1 березня 2024 року в Україні планується впровадження низки соціальних змін.