Ждут ли украинцев проблемы с выплатой зарплат и пенсий в 2024 году: Шмыгаль дал разъяснение

В 2024 году граждане Украины получат заработные платы и пенсионные выплаты без задержек. Кабинет министров Украины выделило 469 миллиардов гривен на социальную сферу в бюджете.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции. Он также отметил, что правительство выполнило более 30 социальных программ в полном объеме.

"С 1 марта этого года правительство в третий раз с начала полномасштабного вторжения начало индексацию пенсий на 8%", – заявил Шмыгаль.

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С началом 2024 года правительство установило новые условия выплаты зарплаты чиновникам и запретило получать дополнительные средства к окладу, если их размер превышает 30%. Это означает, что оклад вырастет, но этого не хватит, чтобы сохранить уровень зарплат на рынке.

Такой шаг связан с тем, что в Украине до 2024 г. государственные учреждения традиционно не заполняли часть вакансий. Их было около 30 тысяч. Деньги на них получали, а затем распределяли между другими сотрудниками. Так удалось компенсировать низкие оклады. Следует отметить, что на некоторых должностях надбавки достигали 260%.

Напомним, с 1 марта 2024 года в Украине планируется внедрение ряда социальных изменений. В частности, предусмотрена очередная индексация пенсий.