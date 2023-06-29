Знаменитості, які перевершили своїх батьків: від Джолі до Еністон

Уявіть собі гордість батьків, коли їхні діти не тільки йдуть їх стопами, але й злітають до небувалих висот, привертаючи увагу всього світу. Народження сім'ї знаменитостей не гарантує автоматичного успіху чи визнання.

Проте люди, про які йтиметься у цій статті, не лише підкорили світ, а й перевершили своїх знаменитих родичів. UAportal підготував список знаменитостей, які затьмарили славу своїх батьків.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі, одна з найуспішніших і найкрасивіших жінок нашого часу, народилася в сім'ї акторів. Її батьки, Джон Войт та Маршелін Бертран, були видатними діячами індустрії розваг. Анджеліна успадкувала приголомшливу зовнішність матері та безперечний талант батька.

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Проте невдовзі після народження Анджеліни її батьки розлучилися. Джон Войт досяг великого успіху, отримавши "Оскар" і три "Золоті глобуси", а Маршелін Бертран переїхала до Нью-Йорка, щоб зосередитися на вихованні Анджеліни та її старшого брата Джеймса. Анджеліна Джолі здійснила нездійснені мрії своєї матері і досягла неймовірних висот.

Гвінет Пелтроу

Гвінет Пелтроу, голлівудська зірка у власному праві, походить з талановитої сім'ї. Її батьки, режисер Брюс Пелтроу та актриса Блайт Денер, залишили свій слід в індустрії розваг.

У той час, як її батько працював над серіалом "Убивчий відділ", її мати відома за роль у фільмі "Знайомство з батьками", яка принесла їй номінацію на "Золотий глобус". Гвінет, однак, перевершила досягнення своїх родичів, отримавши "Золотий глобус", "Оскар" та "Еммі".

Майлі Сайрус

Майлі Сайрус, дочка популярного кантрі-музиканта Біллі Сайруса, отримала від батька допомогу у побудові власної кар'єри. Біллі Сайрус зіграв роль батька її героїні в популярному серіалі "Ханна Монтана", який привів Майлі до слави. Крім того, мати Майлі, Тіш Фінлі, відіграла важливу роль у її успіху як продюсер фільму "Остання пісня", в якому знялися Майлі Сайрус та її колишній чоловік Ліам Хемсворт.

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Дакота Джонсон

Дакота Джонсон, відома за роллю в серіалі "П'ятдесят відтінків сірого", народилася в сім'ї знаменитостей. Її мати, талановита актриса Мелані Гріффіт, виграла "Золотий глобус" і була номінована на "Еммі" та "Оскар".

Мелані зустріла свого майбутнього чоловіка, актора Дона Джонсона, коли їй було всього 14 років, і їхня історія кохання призвела до створення двох фільмів та народження доньки Дакоти. У той час як кар'єрні можливості Мелані знизилися через невдалу пластичну операцію, її дочці вдалося заявити про себе завдяки успіху екранізації еротичного роману.

Дженіфер Еністон

Дженніфер Еністон, відома як перша дружина Бреда Пітта, народилася в сім'ї акторів Джона Еністона та Ненсі Доу. Мати Дженніфер розпочала свою кар'єру із серіалу "Дикий, дикий Захід", але незабаром переключила свою увагу на світ кіно. З іншого боку, батько Дженніфер, Джон Еністон, може похвалитися такими відомими серіалами, як "Божевільні" і "Дівчата Гілмор".

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

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