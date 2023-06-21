Зірки, які зізналися про свої проблеми з психікою: від депресії до біполярного розладу

У світі слави та багатства деякі знаменитості вирішили порушити мовчання, пов'язане із проблемами психічного здоров'я. Вони сміливо діляться своєю особистою боротьбою з такими станами, як депресія, тривога та біполярні розлади, прагнучи боротися зі стигмою, яка часто супроводжує ці захворювання. Своєю відкритістю вони надихають та підтримують мільйони людей, які також стикаються з подібними проблемами.

Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід, талановита американська актриса, співачка та колишня модель, виявила у себе тривожність та обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) після завершення роботи над фільмом "Погані дівчата". Попри пораду свого агента тримати діагноз у таємниці через можливу шкоду для репутації, Аманда обрала інший шлях.

Читайте також: Три "Оскари", інновації та соціальні проблеми: Яке значення Том Круз надав кінематографу

В одному з інтерв'ю вона виявила бажання, щоб суспільство надавало підтримку дітям, які зіткнулися з подібними захворюваннями. Її відмова зберігати мовчання демонструє прагнення створити більш жалюгідний світ.

Дуейн "Скеля" Джонсон

Дуейн Джонсон, відомий як "Скеля", не просто знаменитий актор та рестлер. Він також став захисником психічного здоров'я. У своїх відвертих повідомленнях на Instagram Джонсон ділиться своїм шляхом подолання депресії, наголошуючи на важливості підтримки та відкритого діалогу.

Він закликає інших людей, які зіткнулися з подібними проблемами, розірвати хибне коло інтерналізованого болю, простягнувши руку допомоги і висловившись. За його словами, "сміливість поговорити з кимось – це ваша суперсила".

Емма Стоун

Емма Стоун, високооплачувана американська актриса також вирішила пролити світло на проблеми психічного здоров'я. В одному з інтерв'ю вона поділилася своїм досвідом переживання першої панічної атаки у ніжному віці семи років.

Згадуючи той страшний момент, коли їй здалося, що будинок її подруги охоплений полум'ям, Емма наголошує на важливості звернення за допомогою та обговорення свого емоційного стану без вагань. Її вразливість та чесність надихають інших шукати підтримку та сприяють розвитку культури відкритого діалогу.

Читайте також: Як Анджеліна Джолі підкорила світ і стала кіно-іконою

Джим Керрі

Джим Керрі, талановитий канадсько-американський актор, комік і художник, довгі роки носив у собі тяжкість депресії, часто маскуючи її своєю фірмовою усмішкою. Поряд з депресією, Керрі з дитинства страждав від синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ).

Його особиста боротьба посилилася після проблем особистого життя, кульмінацією яких стала руйнівна втрата його коханої Катріони Уайт. Саме тоді Керрі звернувся за допомогою до психотерапевта, щоб розпочати свій шлях до зцілення.

Демі Ловато

Демі Ловато, американська актриса, співачка та музикант, відважно проходила лікування у центрі психологічної допомоги протягом трьох місяців у 2010 році. Її боротьба з депресією та біполярним розладом продовжує визначати її життя.

В інтерв'ю The Zane Lowe Show вона розповіла, що з семи років бореться з депресією та суїцидальними думками. Послання Демі про надію і стійкість є нагадуванням про те, що як щастя може бути швидкоплинним, так і смуток. Вона закликає інших не втрачати надію та боротися за свій успіх.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !