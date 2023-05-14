Окупанти масовано атакували міста України, збито 25 дронів та 3 крилаті ракети: які пошкодження

Вночі, 14 травня, окупанти вкотре атакували міста України. Вибухи чули в Харкові, Тернополі, Херсоні та Київській області. У повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет зафіксовано не було. Сили ППО знищили на дальніх підступах всі дрони, які ворог вночі запустив у напрямку Києва.

"Сьома повітряна атака на столицю з початку травня! За попередньою інформацією, до опівночі рашисти запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники. Скоріше за все – для виявлення позицій нашої ППО", – повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

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Загалом протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних удари. Крім того, ворог завдав 79 авіаційних ударів та здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Сили ППО знищили:

18 ударних дронів типу "Shahed-136/131";

1 ударний БпЛА типу "Ланцет";

2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";

4 БпЛА (тип уточнюється);

3 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

Також росія атакувала Тернопільську область. Відомо, що приблизно о 5 ранку на Тернопільщині пролунали вибухи. Як зазначив міський голова Сергій Надал, нашим силам ППО вдалося відбити атаку ворога. Наразі на місці падіння уламків ракет працюють фахівці.

Внаслідок влучання у Тернополі – двоє людей травмовані. Вони отримали осколкові поранення і їх з опіками госпіталізували. Також є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок нічного ракетного удару по Новобаварському району жертв та постраждалих немає. Окупанти цілились по обʼєкту інфраструктури. У прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося без значних руйнувань.

У Херсоні вночі 14 травня також пролунали звуки вибухів, передає Суспільне. Офіційна інформація про причини й наслідки вибухів поки не повідомлялася.

Нагадаємо, 12 травня вибухи пролунали у Луганську на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту. Зазначалося, що вибух ставвся на заводі "Поліпак" та біля нафтобази в Луганську.

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