П'ять найкращих фантастичних серіалів: неможливо відірватися
UAportal підготував список із п'яти найкращих фантастичних серіалів 2018-2021 років, виділивши їх рейтинги IMDB. Вони пропонують унікальний та образний погляд на реальність, що робить їх захоплюючим та захоплюючим видовищем.
Дуже дивні справи
Рейтинг IMDB: 8.7
Жанр: Наукова фантастика, Жахи, Драма
Країна: США; Тривалість: 3 сезони, 25 епізодів; Рік: 2016-2019
Продюсер: Метт Даффер, Рос Даффер
Серіал отримав 6 премій "Еммі", 1 премію SAG та 1 премію "Вибір критиків".
Дія відбувається у вигаданому місті Хокінс, штат Індіана, у 1980-х роках. Коли пропадає хлопчик, його друзі та сім'я вирушають на його пошуки, стикаючись по дорозі з надприродними силами.
Академія Амбрелла
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Супергерой, Драма, Наукова фантастика
Країна: США; Тривалість: 2 сезони, 20 епізодів; Рік: 2019-2020
Продюсер: Стів Блекман
Серіал отримав 1 Еммі за визначну музичну композицію та 1 нагороду "Вибір народу".
"Академія Амбрелла" – це супергеройський серіал про неблагополучну сім'ю прийомних братів і сестер, які мають незвичайні здібності. Коли їхній батько вмирає, вони повинні об'єднатися, щоб урятувати світ від апокаліпсису.
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Темні початки
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Фентезі, Пригоди, Драма
Країна: Велика Британія, США; Тривалість: 2 сезони, 16 епізодів
Рік: 2019-2020
Продюсер: Джейн Трантер, Джулі Гарднер
Серіал виграв 1 премію BAFTA TV Craft Award та 1 Національну телевізійну премію.
"Темні начала" – це фентезі-серіал, дія якого відбувається в паралельному всесвіті, де у людей є тварини-компаньйони, які називають демонами. Серіал розповідає про молоду дівчину на ім'я Ліра, яка вирушає на пошуки істини про свій світ і свою власну особистість.
Карнівал Лоу
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Фентезі, Містерія, Драма
Країна: США; Тривалість: 1 сезон, 8 епізодів; Рік: 2019
Продюсер: Тревіс Бічем, Рене Ечеваррія
Номінація на 1 премію "Еммі" за визначний дизайн виробництва
"Карнівал Лоу" – це фентезійний серіал, дія якого відбувається у світі, натхненному вікторіанською епохою, де люди співіснують із міфологічними істотами. Коли на карнавальному ряду відбувається низка вбивств, детектив і фея-біженка об'єднуються, щоб розкрити цю справу.
Відьмак
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: Фентезі, Пригоди, Дія
Країна: США, Польща; Тривалість: 1 сезон, 8 епізодів; Рік: 2019
Продюсер: Лорен Шмідт Хіссіч
Номінація на 2 премії "Еммі" за визначні спеціальні візуальні ефекти та видатну координацію трюків.
"Відьмак" – це фентезійний серіал, заснований на однойменній серії книг. Він слідує за історія Геральта з Рівії, мисливця на чудовиськ, який подорожує світом і виявляється втягнутим у політичні та магічні конфлікти.
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