П'ять найкращих фантастичних серіалів: неможливо відірватися

UAportal підготував список із п'яти найкращих фантастичних серіалів 2018-2021 років, виділивши їх рейтинги IMDB. Вони пропонують унікальний та образний погляд на реальність, що робить їх захоплюючим та захоплюючим видовищем.

Дуже дивні справи

Рейтинг IMDB: 8.7

Жанр: Наукова фантастика, Жахи, Драма

Країна: США; Тривалість: 3 сезони, 25 епізодів; Рік: 2016-2019

Продюсер: Метт Даффер, Рос Даффер

Серіал отримав 6 премій "Еммі", 1 премію SAG та 1 премію "Вибір критиків".

Дія відбувається у вигаданому місті Хокінс, штат Індіана, у 1980-х роках. Коли пропадає хлопчик, його друзі та сім'я вирушають на його пошуки, стикаючись по дорозі з надприродними силами.

Академія Амбрелла

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Супергерой, Драма, Наукова фантастика

Країна: США; Тривалість: 2 сезони, 20 епізодів; Рік: 2019-2020

Продюсер: Стів Блекман

Серіал отримав 1 Еммі за визначну музичну композицію та 1 нагороду "Вибір народу".

"Академія Амбрелла" – це супергеройський серіал про неблагополучну сім'ю прийомних братів і сестер, які мають незвичайні здібності. Коли їхній батько вмирає, вони повинні об'єднатися, щоб урятувати світ від апокаліпсису.

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Темні початки

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Фентезі, Пригоди, Драма

Країна: Велика Британія, США; Тривалість: 2 сезони, 16 епізодів

Рік: 2019-2020

Продюсер: Джейн Трантер, Джулі Гарднер

Серіал виграв 1 премію BAFTA TV Craft Award та 1 Національну телевізійну премію.

"Темні начала" – це фентезі-серіал, дія якого відбувається в паралельному всесвіті, де у людей є тварини-компаньйони, які називають демонами. Серіал розповідає про молоду дівчину на ім'я Ліра, яка вирушає на пошуки істини про свій світ і свою власну особистість.

Карнівал Лоу

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Фентезі, Містерія, Драма

Країна: США; Тривалість: 1 сезон, 8 епізодів; Рік: 2019

Продюсер: Тревіс Бічем, Рене Ечеваррія

Номінація на 1 премію "Еммі" за визначний дизайн виробництва

"Карнівал Лоу" – це фентезійний серіал, дія якого відбувається у світі, натхненному вікторіанською епохою, де люди співіснують із міфологічними істотами. Коли на карнавальному ряду відбувається низка вбивств, детектив і фея-біженка об'єднуються, щоб розкрити цю справу.

Відьмак

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Фентезі, Пригоди, Дія

Країна: США, Польща; Тривалість: 1 сезон, 8 епізодів; Рік: 2019

Продюсер: Лорен Шмідт Хіссіч

Номінація на 2 премії "Еммі" за визначні спеціальні візуальні ефекти та видатну координацію трюків.

"Відьмак" – це фентезійний серіал, заснований на однойменній серії книг. Він слідує за історія Геральта з Рівії, мисливця на чудовиськ, який подорожує світом і виявляється втягнутим у політичні та магічні конфлікти.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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