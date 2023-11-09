Найчарівніша подорож в резиденцію Святого Миколая до 6 грудня: Як казково перевезти дітей на нову календарну дату

Нам дорослим трохи простіше осмислити перехід на новий календар та зміщення дат календарних свят. Але діти старше 6 – 7 років добре пам’ятають, що чарівна казка має бути 19 і тут важко розмовляти про історію та як має бути. Найпростіше показати дітям 6 грудня справжню казку, дива в які неможливо не повірити, коли бачиш це своїми очима.

Де живе український Святий Миколай

Звісно що в кожному місті можна знайти маленьку резиденцію, де сидить Святий Миколай та фотографується з дітками у костюмі Санти (не всюди). Однак в Україні є локація, яка офіційно признана резиденцією Святого Миколая і там краса, диво і справжність переплітаются в найчарівнішу казку, яка залишиться з тобою ще надовго. Сам Святий одягнений в справжню рясу, а картина навколо не дає сумніватися в справжності дива.

Будинок чарівника знаходиться на території парку "Гуцульщина" в Івано-Франківській області.

Що побачити та чим зайнятися в резиденції

Казка почнеться вже с заходу на територію парку, адже це одна з найгарніших локацій в Україні. Великий дерев’яний будинок складається з робочого кабінету Святого Миколая, де кожна деталь - це віра в дива. В резиденції проводяться майстер-класи з вироблення іграшок, є місце, щоб загадати найзаповітніше бажання, спробувати себе у різних видах майстерності та дізнатися багато цікавого в музеї природи. На території садиби є дитяча залізниця та невеличкий контактний зоопарк.

Є ще одна чудова новина. Маєток працює протягом року, але ж взимку то справжня святкова магія. Кому пощастить побувати тут 6 грудня може потрапити ще й на фестиваль та багато яскравих організованих заходів.

А найголовніше всі діти в цей день отримують подарунки від самого Святого Миколая.

Вхід та екскурсія проводиться за досить символічну оплату (10 грн), але задоволення нескінченне.

Як зв’язатися зі Святим Миколаєм

Навіть, якщо у вас немає змоги поїхати та побачити, ви завжди можете почати з листа до Святого Миколая. Йому можна написати електронного та звичайного листа, а головне він відповідає усім діткам.

Електронна пошта: st.nicholas.estate@gmail.com

Адреса:НПП "Гуцульщина", вул. Дружби, 84,м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл., 78600.

Замовлення екскурсії: +380 (97) 173-66-56 (Уляна)

Google map