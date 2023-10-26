Вхід 5 гривень. Де отримати незабутні враження в Києві на вихідних

Локація, яка швидко стає популярною для туристів столиці завдяки чудовій мальовничій природі, печер та садів. Відвідати місце можна в будь–які вихідні заплативши усього 5 грн і ви будете здивовані за що. Китаївська пустинь – місце в Києві, яке зачарує природою та таємницями.

Зовсім не пустеля

Так, слово "пустинь" зовсім не означає пустелю. Це чернече селище віддалене від монастиря. І у нашому випадку – це місце з досить пишною природою, ландшафтними садами та таємничими печерами. Саме для входу в печери вам і знадобляться 5 грн, за які ви купите свічку.

Як дістатися Китаївської пустині (наголос на перший склад)

Ви можете це зробити навіть громадським транспортом. Від метро "Арсенальна", "Дружби народів", від Києво-Печерської Лаври – маршрутка № 470. Від станції метро "Либідська" автобус № 52 (зупинка школа) або автобуси № 20 та № 27 (зупинка "Китаївська вулиця". Станція метро "Видубичі" автобус № 43 (зупинка 1–й Корчуватський масив).

Що подивитися в Китаївській пустині

Територія навколо печер досить красива для вашого Інстаграм в будь–яку пору року. Пишні ландшафтні сади та водойми стануть чудовою прогулянкою як з сім’єю, так і для побачення. Густий ліс з ягідними кущами та фруктовими деревами і пригостить, і подарує можливість активно відпочити чи з пікніком, чи то просто з велосипедами.

Печери стануть особливим та таємничим досвідом для сміливців. Лишень з однією свічкою ви зможете дослідити рукотворні ходи, які датуються 17 століттям. На стінах можна побачити написи старослов’янською та вирізані у глині ікони. Пам’ятайте, що навіть влітку в печерах досить холодно, тож прихопіть теплих речей із собою та чесно відповідайте собі на запитання: чи боюся я темряви та вузького замкненого простору? Якщо ви боїтеся спускатися в печери самостійно, ви завжди можете відвідати Китаїв в рамках екскурсій або турів, де з вами буде досвідчений гід, який зможе не лишень показати таємничі ходи, а й розказати багато цікавого про цю давню місцевість.