Чем заняться в Ивано-Франковске? Собери чемодан на уикенд

Проездом или нет, и в Ивано-Франковске есть что посмотреть и, чем заняться. Город очень преуспел за последние 5 лет и имеет множество современных достопримечательностей на фоне старой архитектуры. Вам точно будет, где сфотографироваться и чем восторгаться.

Омолаживаясь с каждым годом, с двойными темпами во время войны, Ивано-Франковск добавил в свои памятники истории современные кафе, рестораны, торговые центры, магазины с хенд-мейдом, пекарни, кофейни и развлекательные комплексы. Вы, ровно как и 10 лет назад, можете посетить вечные сокровища города, но сделать очень комфортабельные и интересные передышки между путешествиями.

Где погулять в Ивано-Франковске?

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Атмосфера города, как говорится, начинается с вокзала. Восстановленный фасад и постоянная поддержка чистоты – создают хорошие впечатления и настраивают на приятную красоту.

Ныряя поближе к колоритному центру, попадаешь в архитектурную красоту старого города, которая создает уют, окутывает историей и знакомит с новинками кулинарных платформ и уникальных сувенирных магазинов.

Потрепанность и потертости некоторых зданий еще лучше подчеркивают контраст убранства города и его эффектно подобранных аксессуаров в виде современных развлечений.

Живость атмосферы поддерживается большим количеством молодежи, на убранных улицах города. Значительное количество молодых семей с детьми, которые не спеша ходят по любимым дорожкам и паркам. Советуем прогуляться по центру, не забыв посетить основу города – Ратуш и посмотреть на архитектуру сверху. Вы сможете охватить границы старого центра и заглянуть в развитые районы, пока ваш взгляд не остановят Карпаты.

Загляните в дверную щель Ивано-Франковска. По всему старому городу, и в некоторых близких районах, можно увидеть старинную дверь, которая хранится и реставрируется, как архитектурная достопримечательность города. Вы также можете внести свой вклад и купить носки, выручка из которых идет именно на восстановление старинных дверей Ивано-Франковска. Можно воспользоваться специальной "дверной" экскурсией и узнать историю каждого такого памятника.

Зеленая прогулка по паркам и скверам города расслабит и доставит эстетическое удовольствие. Ибо действительно хорошо, когда видишь чистоту и чистоплотность в соседстве с ухоженной природой.

Что нового посмотреть в городе?

Современные технологии ворвались в город вместе с молодежью и тесно сплелись со старой архитектурой. Попадавшие в Ивано-Франковск до 2017 года могли слышать о заводе Промприбор и даже видеть его стены. Теперь это инновационный центр, сохранивший название, но совершенно современное и продвинутое наполнение. Его помещение – это готовые конференц-залы, творческие мастерские, офисные и лекционные платформы. Центр проводит множество мероприятий, в том числе и ярмарки и барахолки, выставки и развлекательные инвенты. Загляните. Можете попасть на событие или устроиться на террасе с чашечкой кофе или стаканом коктейля.

Набережная – это всегда источник энергии. Можете подзарядиться всего в 15 минутах пешком от центра Ивано-Франковска. Городское озеро – любимое место местных жителей и цель в списке занятий туристов. Современные рестораны, кафе, бары и площадки для активного отдыха позволяют задержаться на этой локации города. Осматривать город из воды, на катамаране или лодке – впечатление, которое следует попробовать.

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Дело в том, что Ивано-Франковск – это мощная культурная платформа, на которой всегда происходят интересные события. Вы можете добавить в свой отдых концерт или целый фестиваль. Музеи организуют литературные вечера, а театр понемногу начал репетиции по обновлению репертуара. Кинотеатр крутит новинки, а всевозможные сцены кафе и баров принимают гастролеров со стендапом. Почти все выступления, так или иначе, являются частью волонтерства, и вы сможете приобщиться к столь важной деятельности.

Гастрономический тур по Ивано-Франковску

Рестораны и кафе города предлагают современные решения в интерьере, различные виды кухонь и приятно более низкие цены по сравнению со столицей или раскрученными курортными центрами. Знакомые вывески и названия присутствуют в Ивано-Франковске в результате франшиз, но есть уникальные места, которые только начали привлекать клиентов.

Если не любите рисковать и открывать новое, найдите: "Мануфактуру", "Десятку", "Старую собаку", "Urban Space 100", чтобы чувствовать уверенность в проверенных и рекомендованных вариантах. Если решите поужинать в "Легенде" к вкусному гастрономическому опыту, придадите панорамный взгляд на подсвеченный огнями город.

Кроме популярных заведений суши или МакДональдз, город может похвастаться рыбными ресторанами такими, как гастробар "Балкон". С интересным решением в интерьере, в виде морского дна, с неожиданными находками и сокровищами в морской бездне. Хорошее, разнообразное рыбное меню и относительно недорогая ценовая политика.

За десертами отправляйтесь в Delikacia – это отличное место для знакомства с выпечкой, картинными десертами и знатоками сладенького дела.

Кофейни – это отдельный вид гастрономической платформы, где можно попробовать не только разные сорта кофе, но и десерты ручной работы от местных мастерских. Здесь придется заходить в каждое заведение, чтобы выбрать любимое и начинать свой день только с него. Можете начать с улицы Леся Курбаса, где в здании старой типографии поселилась привлекательная на вид и аромат кафе. А дальше сами.