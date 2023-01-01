Как избавиться от похмелья и чего нельзя делать после 'пьяной' вечеринки – советы врача

Едва ли не традиционным стало празднование новогодних праздников с пышным застольем, где частый гость – алкоголь. Сначала он добавляет смелости и ощущения эйфории, а к утру тех, кто "перебрал хмельного" награждает нестерпимой головной болью, тошнотой, сухостью во рту, апатией, отсутствием аппетита и другими неприятными симптомами.

Можно ли лечить похмелье пивом и как избежать плохого самочувствия после алкогольной вечеринки – написали в "The Village Україна". Экспертным мнением поделилась с изданием Марианна Малимоненко, врач-гастроэнтеролог из сообщества "Свой. Док".

Как избежать похмелья

Врач советует во время пира пить меньше алкоголя и не забавляться смешением разных его видов. Также нужно выпивать достаточное количество воды. По словам Марианны, нельзя перегружать желудок – есть много жирного и мяса. Ешьте как можно больше овощей и салата: клетчатка лучше помогает справиться с алкоголем и избежать похмелья. Частично обезвреживают алкоголь кедровые орешки, ведь у них много витамина В1, стимулирующего производство "фермента-борца".

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"Также перед употреблением алкоголя можно выпить сорбенты (например, фосфалюгель или энтеросгель). Делать это следует до застолья или в его начале, тогда это будет иметь эффект", – говорит Марианна Малимоненко. Однако это не будет иметь смысл после употребления алкоголя, даже через час-два, потому что алкоголь уже всосался в кровь, и похмелья не избежать.

Как лечить похмелье

Можно только убрать некоторые из симптомов. Поскольку за ночь алкоголь уже повлиял на сосуды и другие органы, нужно помочь организму вывести хмельное, чтобы облегчить состояние.

"Если тошнит, принять препараты от тошноты, болит голова и ломает тело – обезболивающие средства", – посоветовала экспертка. Какие именно должны быть медикаменты – определяет врач. Она добавила, что нужно пить много воды (бульона или другого навара), чтобы провести детокс для организма. Лечить похмелье пивом или другим алкоголем не стоит. Это оказывает лишь кратковременный эффект: сначала они расслабляют и маскируют симптомы, а затем снова становится хуже.

"Не стоит начинать пить снова – это самое главное. Также не рекомендую есть жирную пищу – организму и так тяжело, а мы создаем дополнительную нагрузку", – отмечает Марианна.

Если симптомы не проходят в течение нескольких часов, повышается температура тела, появляется острая боль, а рвота не прекращается – нужно немедленно обратиться к врачу. Ведь алкогольное опьянение может привести к острым панкреатитам, обострению гастрита, гипертоническому кризу и т.д.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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