Як позбутися похмілля та чого не можна робити після 'п’яної' вечірки – поради лікаря

Ледь не традиційним стало святкування новорічних свят із пишним застіллям, де частий гість – алкоголь. Спершу він додає сміливості та відчуття ейфорії, а на ранок тих, хто "перебрав хмільного" нагороджує нестерпним головним болем, нудотою, сухістю у роті, апатією, відсутністю апетиту та іншими неприємними симптомами.

Чи можна лікувати похмілля пивом та як уникнути поганого самопочуття після алкогольної вечірки – написали в "The Village Україна". Експертною думкою поділилася з виданням Маріанна Малімоненко, лікарка-гастроентеролог зі спільноти "Свій. Док".

Як уникнути похмілля

Лікарка радить під час бенкету пити менше алкоголю та не бавитися змішуванням різних його видів. Також треба випивати достатню кількість води. За словами Маріанни, не можна перевантажувати шлунок – їсти багато жирного та м’яса. Натомість їжте якомога більше овочів й салати: клітковина краще допомагає впоратися з алкоголем та уникнути похмілля. Частково знешкоджують алкоголь кедрові горішки, адже в них багато вітаміну В1, який стимулює виробництво "фермента-борця".

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"Також перед вживанням алкоголю можна випити сорбенти (наприклад, фосфалюгель або ентеросгель). Робити це варто до застілля або на його початку, тоді це матиме ефект", – каже Маріанна Малімоненко. Проте це не матиме сенсу після вживання алкоголю, навіть за годину-дві, бо алкоголь уже всмоктався в кров, і похмілля не уникнути.

Як лікувати похмілля

Можна лише прибрати деякі із симптомів. Оскільки за ніч алкоголь вже вплинув на судини й інші органи, то треба допомогти організму вивести хмільне, аби полегшити стан.

"Якщо нудить, прийняти препарати від нудоти, болить голова та ломить тіло – знеболювальні засоби", – порадила експертка. Які саме мають бути медикаменти – визначає лікар. Вона додала, що треба пити багато води (бульйону чи іншого навару), аби провести детокс для організму. Лікувати похмілля пивом чи іншим алкоголем не варто. Це має лише короткочасний ефект: спершу вони розслабляють і маскують симптоми, а потім знову стає гірше.

"Не варто починати пити знову – це найголовніше. Також не рекомендую їсти жирну їжу – організму і так важко, а ми створюємо додаткове навантаження", – наголошує Маріанна.

Якщо симптоми не проходять протягом декількох годин, підвищується температура тіла, з’являється гострий біль, а блювота не припиняється – треба негайно звернутися до лікаря. Адже алкогольне сп’яніння може призвести до гострих панкреатитів, загострення гастриту, гіпертонічного кризу тощо.

Увага! Цей контент має винятково інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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