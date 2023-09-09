Как выбрать безопасный детский лагерь в Украине и не попасть на жуликов? На что обратить внимание
Дети – это самое главное в нашей жизни, а детская безопасность – это приоритет. В 2023 году украинцы предпочитают городские лагеря, непосредственно в городе, либо в пригороде. В этом есть здравый смысл, ведь ситуация непредсказуема и изменчива. "По крайней мере, можем быстро подскочить" - рассуждают родители. Но расположение и бюджет далеко не единственные факторы, которые должны играть главную роль в выборе детского учреждения. Это скорее 5–й вопрос, среди остальных. Поскольку то, что вы сможете подскочить через часик, или 20 минут – отнюдь не гарантия безопасности вашего ребенка.
Что же должно быть первым, вторым и шестым, какие вопросы обязательны для обсуждения, разберем подробно и тщательно, потому что безопасность ребенка - приоритет.
С чего начать выбор лагеря
Может, с отзывов соседей или подружек? Нет. Не перекладывайте ответственность на других.
Может, с расположения и бюджета? Может быть. Это начало, но не приоритет – помните об этом. Городской или пригородный лагерь также имеет много рисков. Хорошо, когда место и заведение уже проверены (лично вами), а что делать если вам впервой? Расскажем постепенно, разложив по полочкам.
Частные и государственные лагеря
Пожалуй, это и есть первый вопрос, на который вы должны дать ответ. Решение будет зависеть и от бюджета, и от того, насколько вы готовы для проверки частных компаний, и насколько комфортные условия вы хотите выбрать (где-то 11 вопрос в списке).
Также вы должны учитывать, что социальная служба, которая, например, предлагает вам бесплатную или частично оплачиваемую путевку , не несет ответственности за условия или безопасности в детском лагере.
Посмотреть государственные лагеря можно в "Государственном реестре имущественных объектов оздоровления и отдыха детей". Но связаться с заведениями вы должны самостоятельно.
Тот же принцип и с частными лагерями. Из каких бы источников вы не узнали о лагере, связаться с ответственными лицами вы должны самостоятельно.
Как проверить государственные лагеря и оздоровительные комплексы
Обязанность родителей – проверить любое детское заведение, в которое отправляется ребенок.
Список для проверки детского учреждения:
- Документы. Это первое, что вы должны тщательно проверить в любом случае, чтобы убедиться, что за работой детского учреждения следят соответствующие службы (санитарные, пожарные, налоговые и др.). О перечне обязательных документов рассказывает юрист практик, эксперт по охране труда Анатолий Лиднев. В случае невозможности посещения выбранного вами лагеря лично, основные документы (сертификация, проверка санитарной и пожарной службами и т.п.) и договор должны быть отправлены вам на почту.
- Укрытие – второй вопрос после документов.
- Если есть возможность приехать и посмотреть условия в лагере, а также лично пообщаться с ответственным человеком – обязательно это сделайте.
- Спросите о квалификации работников и обязательно посмотрите отзывы о заведении (вопросы, которые нужно уточнить может стать больше).
- Если заведение имеет бассейн или находится у водоема, обязательно спросите: как организационно проводится купание детей. Вы должны услышать четкий спланированный ответ (на 10 детей на воде должно быть как минимум 2 смотрителя).
- Спросите, как организуются действия, если ребенок заболел или травмировался. Вы должны услышать четкий спланированный ответ, который вас удовлетворит.
Как проверить частные детские заведения для отдыха
Запомните: с точки зрения закона нет разницы между государственным, частным и коммунальным учреждением!
Поэтому процедура проверки будет неизменной. Начинайте с документов. Но, как показывает практика, в частных лагерях следует обратить внимание на квалифицированность работников. Случаи, когда за детьми следят студенты, решившие подработать, не редкость и хорошо, если человек получил инструктаж безопасности (подтверждено документально).
- Убедиться, что за вашим ребенком будет наблюдать подготовленный человек (имеет подтвержденный опыт; знает, что делать в критических ситуациях; умеет общаться и организовывать большое количество детей, четко отвечает на поставленные вами вопросы) – ваша обязанность.
- Укрытие – обязательный вопрос.
- Вы должны иметь телефонный номер непосредственно вожатого отряда, в котором находится ваш ребенок, а вожатый должен иметь контактные номера родителей.
Что должно вас насторожить
- Вам не предоставлены документы, необходимые для сертификации детского учреждения.
- Для зачисления в лагерь требуется только электронная заявка без заключения договора. Или договор состоит условно из одной бумажки, не имеющей юридической силы (печать, подписи обеих сторон и т.п.).
- Нет никакого доказательства квалификации работников.
- В лагере нет четкой программы (прописанной).
- Отзывов о заведении не существует.
- Вам не дают четких ответов на вопросы.
- У заведения нет медсестры.
- Вам не предоставили прямой контактный номер, ссылаясь на то, что ваш номер у них есть.
Детские лагеря в другом регионе страны
Конечно хочется, чтобы ребенок отдохнул среди чистой природы, как можно дальше от тревог. Поэтому при выборе далеко расположенных лагерей побеждает Закарпатье, Прикарпатье и природные зоны в центре больших городов (относительно безопасных). В этом случае спектр ваших вопросов в лагерь должен быть максимально расширен и детализирован.
Все документы, ссылки на жилищные условия, питание, документы квалификации работников, прописанные меры безопасности – должны быть предоставлены по электронной почте. Не стесняйтесь задавать вопросы и ждать четкого ответа на них.
В Украине в 2023 году возобновили свою деятельность 900 детских лагерей. Делайте свой выбор внимательно и не пренебрегайте проверкой правил безопасности.