Какой ингредиент, который есть на кухне у каждого, поможет вашим растениям пышно цвести

Некоторые люди очень сильно любят сладости особенно в зимнее время года. Но растения, на самом деле, в этом от нас не очень отличаются. Чтобы ваш цветок цвел и не зачах, его обязательно нужно подкармливать сахаром или глюкозой.

Как приготовить слакое удобрение для вашего цветка, чтобы он не завял? Uaportal собрал для вас самую интересную информацию и способы приготовления.

Сахарное удобрение для комнатных растений

Подкормку из сахара очень хорошо использовать в период с осени до конца зимы. Это время, когда световой день сокращается, снижается температура воздуха и растения очень нуждаются в питательных веществах.

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Добавление в почву сахарной подкормки хорошо влияет на комнатные растения – они активно начинают расти, цвести и выглядят здоровыми и крепкими.

Если цветок испытывает дефицит ультрафиолета, то его можно подкармливать глюкозой и в другие сезоны, не обязательно это делать исключительно в осенне-зимний период.

Факторы, сигнализирующие о том, что растению нужна глюкоза:

заметно уменьшились листья

рост очень замедлился

листья пожелтели и осыпаются

долгое время растение не цветет

листья стали бледными

стебли истончились и вытянулись вверх

Способы применения сахара как удобрения для растений:

Первое и самое легкое – это засыпать ложку сахара в вазон, а затем полить сверху водой

Будет эффективнее, если придерживаться второго способа. Здесь вам нужно сахар развести в воде. Настой готовить с расчётом: 1 чайная ложка на 0,5 л отстоявшейся воды. Глюкоза в состоянии жидкости легче попадает на все корни цветка, соответственно этот способ лучше работает.

Кроме обычного сахара, можно использовать таблетки глюкозы, которые можно найти в аптеке. Для этого берем 1-2 таблетки и растворяем в 1 литре воды. Раствор следует применять сразу после приготовления. Такую подкормку следует проводить только один раз в месяц.

Какие растения любят сладенькое:

В общем, сахарное удобрение подойдет практически для всех комнатных растений. В частности, его любят: фикусы, розы, фиалки, драцены и кактусы.

Используйте сахар для приготовления ваших растений, и вы увидите, как листики станут более насыщенного зеленого цвета, и ваш цветок будет цвести и никогда не зачахнет.

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