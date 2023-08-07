Один из трех известных туристических маршрутов Европы уже в Украине. Пройти по пути святого Иакова теперь можно из Винницы
Город Винница официально принят в Европейскую федерацию Пути святого Иакова. Событие произошло 25 июля в центре Винницы, где была открыта отправная точка паломничества по маршруту смоделированного Пути святого Иакова.
Где начать маршрут?
Стартовая локация находится в центре Винницы, возле Костела Пресвятой Девы Марии Ангельской. Начало украинского культурного маршрута Camino Podolico открыто в виде достопримечательности на пьедестале, изображающей апостола Иакова с крестом-мечом и раковиной. Самая восточная точка Пути святого Иакова в Виннице начнет путешествие по святым, историческим и живописным местам Украины, во время которой можно будет познакомиться с историческими достопримечательностями, святыми Украины и познать себя, укрепив веру и дух. Идя по пути Винница – Каменец-Подольский, вы охватите 13 странствующих точек по 20-25 км. Конечно, полноценно пройти путь можно будет только после победы над врагом и окончания боевых действий на территории Украины, но с некоторыми частями пути можно познакомиться уже сейчас.
13 точек Пути святого Иакова в Украине
Посещая отдельные части Пути святого Иакова в Украине, учитывайте правила военного положения и потенциальный риск. Выберите подходящие для себя локации сейчас, или подготовьтесь праздновать победу по этому живописному и духовному маршруту. Рассматривается использование маршрута как реабилитационного в послевоенное время.
Что ждет вас в каждом городе – дальше в нашем обзоре Пути святого Иакова в Украине.
Винница
Начальная локация в Виннице способствует настройке и мотивации на дальнейший путь. Задержаться в месте, хотя бы на два дня, стоит потраченного времени. Посетите башню Артынова и вдохновитесь красотой плавучего светомузыкального фонтана (самый большой в Европе). Прогуливаясь по архитектурным улочкам Винницы, загляните в многочисленные музеи города (музей транспорта, музей М. Пирогову, музей М. Коцюбинском). И пройдите в винницкую Иерусалимку, чтобы насладиться уникальной атмосферой и архитектурными достопримечательностями.
Дополнительные впечатления в Виннице:
- Винницкие стены
- Костёл Пресвятой Девы Марии Ангельской
- Николаевская церковь
- Замковая гора
- Сабаровская ГЭС
Гнивань
Эта живописная местность имеет великолепные ландшафтные виды благодаря слиянию двух рек.
Вы сможете увидеть целый остров, взятый в кольцо реками Рив и Буг. Мост через Рив проведет вас в село Могилевка, имеющее в своей окраине обустроенный пляж на затопленном карьере.
Дополнительные впечатления в Гниване:
- Санктуарий святого Иосифа
- Покровская церковь в Демидовке
Браилов
Поселок, который имеет интересную историю развития и достопримечательности, которые обязательно нужно увидеть. Первое упоминание о Браиле датируется 1594 годом. Так что в городке есть что добавить к знаниям по истории Украины. Обзорная башня-колокольня в монастыре отцов тринитариев и женский православный монастырь, в котором хранится копия иконы Божьей Браиловской.
Посетителей городка интересует бывший дворец семьи фон Мекк, известный как мастерская и дом Петра Чайковского и Клода Дебюсси. Вы сможете посетить музей им. Чайковского, в одной из частей дворца и прогуляться по живописному парку с мостиком через канал.
Дополнительные впечатления в Бралиеве:
- Санктуарий Иисуса Назарянского
- Две синагоги
- Здание швейной фабрики
Жмеринка
Город, который удивит вас с вокзала в стиле необарококо. Среди хорошей архитектуры много мест для впечатлений и любознательности. Несколько пейзажных домов, музеев и святых мест.
Дополнительные впечатления в Жмеринке:
- костел святого Алексия
- Жмеринский исторический музей
- Полковая церковь Николая Чудотворца
Севериновка
Деревня, которая началась с дворца Орловских. Музей с артефактами дворца работает до сих пор. Очень спокойная и обогащенная исторически локация, где можно побыть наедине с собой и узнать много интересных событий, посетив музей.
Дополнительные впечатления в Севериновке:
- усадьба Орловских
- остатки костела Святой Троицы
Бар
Город под защитой стен – такой замысел имела королева Бона Сфорца, которая является основательницей и покровительницей этой картинной местности. Остатки Барского замка можно увидеть и сейчас, а прогулка по святым местам и берегам реки Рив предоставят сил для дальнейшего пути.
Дополнительные впечатления о городе Бар:
- Костел святой Анны
- Успенский собор
- Монастырь сестер бенедиктинок миссионерок
Ялтушков
Село расположено на реке Лядове (приток Днестра) и имеет население в 3500 тысяч. Это запыленное с виду село имеет несколько эхо Советского Союза и свою внутреннюю сериальную жизнь. Но атмосфера живописной природы Украины создает непостижимую романтику везде, где бы вы ни были. Прогуляйтесь по вытоптанным тропам, посидите на мосту через пруд и присмотритесь к аутентичным домам.
Дополнительные впечатления в Ялтушке:
- Храм Казанской иконы Божией Матери
Виньковцы
Рисованные стены дворца Косельских, в стилистике итальянской виллы, станут отличным историческим впечатлением и картинным фоном для ваших фото в соц. сетях. Небольшой городок существует на бурных водах реки Калюс, поэтому привлекательные ландшафты вам также гарантированы.
Зеньков
Жемчужина Хмельницкой области и исторический памятник. Прогулка по местностям Зинькива подарит знания о многих исторических событиях начала 19 века. Многие памятники разрушены Советской властью, но оставшиеся имеют большую ценность.
Дополнительные впечатления в селе Зеньков:
- остатки Зиньковского замка
- Костёл Святой Троицы
- Свято - Михайловская церковь
Малиевцы
Романтика этого селения начинается с природного водопада и резиденции князей Орловских. Хотя многие сокровища имения Орловских переплыли океан и находятся во Франции и Аргентине, то, что осталось, подарит представление о ценности и весомости исторических семейных артефактов. Может, после этого интересного ряда исторических событий и у вас возникнет желание создать семейную копилку, которая расскажет историю вашей семьи.
Дунаевцы
Два старых сохранившихся имения в Дунаевке также были свидетелями истории, которая складывалась в конце 15 века. Один из дворцов ныне используется как больница и сохранил несколько древних архитектурных украшений. Центральный парк и два музея (природоведческий и краеведческий) подойдут для образовательной прогулки по Дунаевке.
Дополнительные впечатления в Дунаевке:
- Дворец Красинских
- Костёл святого Михаила Архангела
Маков
Поселок Маков имеет живописные тропы и стал на реке Мукша. История украинского Робин Гуда – Устима Кармелюка начинается здесь, на Кармалюковой горе. Теперь 60-метровый холм является естественным заказником общегосударственного значения. А находки Трипольской культуры, найденные на местности, придают вес и статус этим картинным местностям.
Дополнительные впечатления в поселке Маков:
- Церковь Ивана Богослова
- заброшенные штольни
Каменец-Подольский
Известный город-крепость положил свое сердце на скалистом плато и окутала водной артерией – рекой Смотрич. Это один из главных туристических центров Украины, который имеет много мест, наделенных силой, энергией и впечатлениями. Чтобы осмотреть все достопримечательности и прогуляться по живописным паркам и холмам, понадобится неделя активного отпуска.
Дополнительные впечатления в городе Каменец-Подольский:
- Каменец-Подольская крепость
- Комплекс кафедрального костела Святых Апостолов Петра и Павла
- Тринитарский костёл
Пройдя Путем святого Иакова, вас ждет весомое обогащение историческими знаниями и наполнение духовными ценностями. Шагаем к победе и изучаем родную землю интересно.
Где остановиться в каждом из 13 мест можно посмотреть на официальном сайте проекта Camino Podolico.