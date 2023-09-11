Пока еще тепло: Где в Украине можно отдохнуть в начале осени

Из чего должен состоять идеальный отдых: комфортабельное жилье, привлекательная местность с местом купания, выбор развлечений вокруг и интересные достопримечательности. Все это мы нашли в одном уникальном месте в Украине на Закарпатье.

Знаменитое Дедово (Дийдовское) озеро привлекательная жемчужина для тех, кто любит пляжный отдых и любит разнообразие в выборе комфорта.

Имея длинные обустроенные пляжи, чистую воду, живописную природу и развитую туристическую инфраструктуру – локация стала очень популярной на сезон лета 2023.

И даже в начале осени, здесь можно устроить себе хороший и спокойный отпуск и набраться сил для дальнейших активных действий.

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Лучший семейный отдых

Война не позволяет многим семьям украинцев отдохнуть где-нибудь за границей и как можно больше отвлечься от напряжений каждый день. Однако отдых на Закарпатском озере – это максимально доступная возможность немного забыть об укрытиях, сиренах и страхе и попытаться напомнить себе довоенную спокойную жизнь.

Возможности этой локации не хуже морских курортов, а цена за отдых гораздо приятнее иностранных курортов. Доступное жилье, пакеты с питанием, чистота пляжей, огромный выбор развлечений для детей и интересные локации для взрослых позволяют озеру Дийда конкурировать с известными курортами и местами для отдыха.

Дедово озера еще называют Закарпатским морем, потому что водоем имеет площадь в 55 гектаров и глубину до 16 метров. Так что места хватает всем, даже в самый "жаркий" сезон.

Место, овеянное легендами о страшном монстре и не только

За свою 50-летнюю историю от песчаного карьера до "моря" озеро приобрело свое Лохнесское Чудовище, а точнее историю о местном давнем монстре, который живет в воде. Местные жители пересказывают услышанные от предков истории и предупреждают, что в темное время суток купаться в озере запрещено, если не хотите стать добычей и оказаться на дне.

Если успели немного испугаться, успокойтесь, ведь размер этого монстра, скорее всего, равен количеству выпитых коктейлей в местных барах. А на дне оказываются только те, кто пренебрегает правилами безопасности на воде.

Второй легендой, живущей и развивающейся на местности стало "Дийдовское городище". Но, в этом случае, есть хотя бы привязка к историческим фактам. Времена татаро-монгольских нашествий стали толчком для местной элиты, в лице господина Баркача, для застройки крепкой Дийдовской крепости, которая должна была защитить поселение. И таки выполнила свое предназначение. Но, иногда внутренние враги страшнее внешних... Шайка разбойников убила господина Баркача и начала править крепостью. Жизнь добавила немного грустной романтики в эту разбойничью историю. Вожаку понравилась девушка из соседней деревни. Ее отец – знатный господин, не захотел родиться с разбойником и отдал девушку за местного рыцаря. В день свадьбы налетели разбойники и убили молодоженов и всех жителей села. Тогда жители крепости не стерпели такого поступка и отомстили разбойникам, убив их самих и разрушив крепость. И Дийдовский замок больше никогда не восстанавливался.

Развлечения и цены на курорте Дийда

Прогресс и цивилизация быстро дошли до привлекательного места отдыха, поэтому инфраструктура не хуже европейской. Большое количество развлечений, как на воде, так и на суше не дает скучать. Бассейны, красивые детские площадки, рестораны и шезлонги с зонтиками – все это по достаточно доступной цене.

Вход на территорию озера платный, что позволяет находиться в чистоте и комфорте. Два основных клуба Бумеранг и Бора Бора имеют отдельные пляжи и развлечения. Цена у обоих составляет 100 грн в будние дни и 150 в выходные. В эту сумму войдет парковка, бассейны, водные горки, лежаки и площадки. Дети до 12 лет входа не платят, а дополнительно на территориях обоих клубов можно арендовать беседки, которые стоят 300 грн и 400 грн (будние, выходные).

80 секторов в кемпинг–зоне удовлетворяют тех, кто любит аутентичный отдых с комфортом вокруг. Цена составляет от 300 до 1500 грн в зависимости от зоны и уровня комфорта. За свою оплату вы получите не только огражденную зону для палатки, но и паркоместо, пользование помойкой, биотуалетом (на 5 секторов), освещение ночью, крытую беседку, мангал, шезлонги и выход к озеру.

Коттеджный городок на противоположной стороне озера имеет индивидуальные выходы на пляж и повышенный уровень комфорта.

Водные виды спорта и развлечения отлично дополнят ваш день. Вы сможете прокатиться на банане, катере, катамаране, пользоваться водными горками и устроить организованную рыбалку на карпа, окуня, щуку, сома, леща, карася, белого амура, плотву, толстолобов, судака, ерша, сазана и т.д.

И, если пальцы на руках и ногах у вас закончились для загибания, то запоминаете так: батуты, площадка для пляжного волейбола и футбола, бары и рестораны – все это и много гастрономических развлечений ждут вас на озере Дийда.

Варианты жилья у Дедового озера

Диапазон комфорта и цены очень велик. От частных предложений до мини гостиниц, коттеджей до усадеб премиум–класса. То есть, вы сможете найти жилье как на 250 грн в сутки, так и воспользоваться предложением за 4–5 тыс. грн в сутки. Не пугайтесь верхних цен, ведь у них широкий выбор услуг, которые уже входят в оплату, в том числе и питание, которое обычно составляет вторую по весу сумму на отдыхе, и развлечения, которые так же обычно складываются в копейку, особенно на отдыхе с детьми. .

В сезон здесь тяжело найти место и в ход идут предложения ближайших сел и города Берегово. Но с наступлением последних недель августа спрос снижается, и вы можете комфортно отдохнуть у самого озера.

Привлекательные места вокруг

Готические соборы, католические костелы, музеи, термальные воды и аквапарки. На озере Дийдо можно отдыхать активно и познавательно, каждый раз добавляя какую-нибудь новую достопримечательность, или достопримечательность.

Вот небольшой перечень того, что необходимо посмотреть:

Реформатский готический собор (село Дийда);

Церковь вознесения Господня (село Дийда);

Город Берегово и музей Береговщины;

Замок Паланок (Мукачево);

Чинадиевский замок;

Замок Берегвар;

Термальные бассейны (город Берегово, город Косино);

Мини-аквапарк "Хорус" (село Дийда);

Аквапарк "Карпатия" в Мукачево;

Динопарк (село Яноши);

Местные винодельческие и сыроваренные (почти в каждой деревне).

Как добраться до озера Дийдо на Закарпатье

Удобным способом является поезд в Мукачево, а затем на рейсовых автобусах или такси. Также есть прямые автобусные рейсы из больших городов Украины.

Для тех, кто едет на машине, есть трасса М-06 Киев-Чоп в город Мукачево, затем держать путь по указателям на город Берегово (трасса Р-54). Выезжая в Берегово по главной дороге по улице Богдана Хмельницкого, нужно повернуть направо сразу за железнодорожным переездом, и дорога приведет вас в село Дийда. А там "язык до озера доведет".

Озеро Дийда и его милые местные жители оставляют только теплые воспоминания в вашем отдыхе и делают все, чтобы вы вернулись в следующем году. Выбирайте украинский тревел для поддержки своей страны и новых открытий.