Противоатомный бункер в Одессе: Безопасное место в 5 минутах от Железнодорожного вокзала.

Повышенный уровень опасности во время войны заставляет искать и думать о тех местах, которые защитят в любых случаях. Иметь план B, C и D стало нормой нашей жизни. Одесса находится в высокой зоне опасности, поэтому знать город как свои 5 пальцев, чтобы понимать куда бежать в разных ситуациях – обязанность сознательного человека.

Экскурсия на одесские катакомбы не теряет своей популярности, а во время войны обретает новую силу. Ведь подземные лабиринты вмещали до 600 000 человек, и служили гарантом безопасности и надеждой на защиту.

Где найти одесские катакомбы

В районе Молдаванки, всего в 5 минутах от Железнодорожного вокзала, если двигаться в сторону Автовокзала. По этому маршруту ходят 8-й троллейбус и 208 маршрутка. Добравшись до остановки "Костная" нужно перейти дорогу и вернуться на два дома назад.

Самому попасть в катакомбы сегодня не получится, да и не нужно.

Помним, что буквально в июле, в этом году, два подростка решили прогуляться по катакомбам в селе Нерубайском, и заблудились. Как сообщали украинские СМИ, детей нашли только около семи утра (об исчезновении стало известно в 23 ч 10 мин), после поисков бригадой спасателей, полиции и кинологов. Не пренебрегайте правилами безопасности и выбирайте опытных экскурсоводов и проверенные туры.

Пока можно ознакомиться с локацией только в рамках экскурсии по предварительной записи. Группы формируются небольшие и на каждого рассчитывается снаряжение (сказка, фонарь). Опытный экскурсовод, ведущий группу, сможет подробно рассказать, где и что находится, а также поделится очень интересной историей этих подземных сооружений.

Что посмотреть спустившись в катакомбы

Если при слове катакомбы вы представляете сточные канавы с грязью и резким запахом, вам точно нужна экскурсия, ведь ничего из того, что вы вообразили на локации нет. Катакомбы – это достаточно сухое и не загрязненное место под землей, где температура не поднимается выше +14 градусов Цельсия.

Так что же все-таки можно увидеть на глубине до 25 метров:

подземные лабиринты, где добывался материал, для строительства города;

бандитские малины, так называемые перевалочные базы контрабандистов;

женские тюрьмы рабынь, проданных и ожидающих свою нелегкую судьбу;

место большевистской типографии и партизанских собраний;

подземное озеро;

противоатомный бункер, построенный во времена холодной войны;

подземную кухню, на которой сможете отведать одесские вкусности.

Вы можете воспользоваться как экспресс турами, так и углубленным изучением локации. Есть детские варианты экскурсий и отдельные предложения VIP групп.

Сколько стоит? 2 часа экскурсии для взрослого – 300 грн., для детей (7–14 лет) – 200 грн., для детей (от 3 до 6 лет) – 150 грн.

Что взять под землю

Еще раз повторим: вы спускаетесь не в канализацию. Поэтому ваша одежда должна быть просто удобной и теплой. Помните о температуре не выше +14 градусов. Обувь так же должна быть максимально удобной и закрытой.

Также вам пригодятся фотоаппараты, помним, что связи на глубине не будет, потому предупредить родных будет не излишним.

Какие сокровища можно найти

Богатая и разнообразная история каменоломен Одессы оставила свои следы, разбросанные по витиеватым лабиринтам. Найти свою бутылку, пролежавшую здесь десятилетие, или бумажку, исписанную заказчиками – это самое настоящее сокровище.

"Есть старинные бутылки, осколки уникального фарфора и даже патроны. Все это – на глубине 8 метров в течение 2 веков жители Одессы оставляли в бывшей каменоломне. Там прятались в самые критические периоды истории – во время революции и войн." - объясняет Дмитрий Хамула, опытный арбич-археолог и экскурсовод, украинским СМИ.

Старинная Одесса буквально построена на катакомбах, поэтому район Малдаванки не единственное место, где можно посетить подземные лабиринты. Можно увидеть Нерубальские, Дикие катакомбы и музей-каменоломню (катакомбы Кантакузена). Некоторые локации уже имеют статус бомбоубежищ и служат как укрытие, в случае опасности.