Секреты, с которыми ваша фиалка будет цвести весь год

Официально комнатные фиалки называются - сенполиями. Они любят свет, боятся холода и не воспринимают много влаги. Фиалке могут также угрожать несколько видов вредителей.

Сенполии давно покорили сердца садоводов. Каждый из 1500 видов обладает своими уникальными качествами. Uaportal рассказывает о основных секретах ухода за этим необычным растением, которые помогут любоваться её цветением круглый год.

Как ухаживать за сенполиями :

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Почва. Выбирайте почву, только предназначенную для сенполий. В крайнем случае можно использовать универсальный, но точно не используйте открытые грунты. Там может находиться большое количество вредителей, как только ухудшится состояние цветка. Обязательно не забудьте о дренаже! Для некоторых цветов он обычно не нужен, но не для фиалки. Полив. Комнатная сенполия не любит много влаги. Следует поливать ее, учитывая сухость воздуха, не более 2 раз в неделю. К таким растениям следует относиться очень осторожно. Вода не должна попасть на соцветие цветка. Опрыскивать листья в это время тоже не нужно. Идеальный вариант – полив из поддона. Нужно гощик с фиалкой поместить во влажную питательную почву. Это может быть влажный песок, торф, речная галька или керамзит. Обязательно, не забудьте об отверстии внизу емкости с фиалкой. Свет. Сенполия не может без яркого света, но не следует ставить ее под прямые солнечные лучи. Это может его убить. Поэтому лучше ставить ее на северных или западных окнах, где солнце появляется реже. Однако на южных окнах цветок начнет цветение раньше, но тогда вам придется затенить его легкими шторами или москитной сеткой, которая может рассеять свет. Высадка. Не нужно высаживать цветок в большой горшок, потому что его корни начнут разрастаться и осваивать новые территории, а не цвести. Пересаживать сенполию следует только тогда, когда почвы для роста практически не осталось. Остерегайтесь холода и сквозняков. Фиалка теплолюбивое растение, но и здесь главное соблюдать меру. Наиболее комфортные условия для нее 20-22 0 Не перебирайте с удобрениями. Их советуют использовать раз в местах, ведь это может плохо сказаться на письме. Если слишком много удобрений, оно начинает желтеть и опадать. Размножение. Самое простое – вегетативно. Выбирают зрелые черенки: не слишком молодые, но и не старые. Таким условиям отвечают отростки второго ряда величиной от 2 см до 4 см. Для побега воду предварительно приготовляют: растворяют в ней таблетку активированного угля. Это для профилактики заболеваний. Как только у помещенного в жидкость черешка появляются корни, его высаживают в почву. Формируйте красивую розетку. Рекомендуется следить за тем, чтобы фиалка не прикасалась к окну. У взрослого цветка систематически удаляйте боковые розетки. Если не соблюдать это условие, ваша сенполия станет одним большим кустом и цветение бутонов прекратится. Испорченные листья и отцветшие цветы необходимо удалять. Не оставляйте корешков. Формировать красивую розетку рекомендуется светом. Просто периодически поворачивайте свитки к свету разными сторонами, а также не забудьте прореживать листики.

Какие болезни могут угрожать фиалке?

Если забыть об уходе за растением, оно может начать болеть. Вы можете проанализировать состояние сенполии, поставить диагноз и скорректировать свои действия.

Если на листочках розетки появились образования коричневого цвета, следует поливать цветок более теплой водой.

На некоторых участках растения появился светло-желтый цвет. К этому причастны солнечные лучи.

Все листья стали желтеть. Это может вызвать несколько факторов: перебор удобрениями, сухой воздух или ухудшенный полив.

Очень высокие черенки. Растению холодно: очень низкая температура.

Какие вредители угрожают сенполиям и как с ними бороться?

Сенполии угрожают:

Сосудистый бактериоз

Белокрылка

Клещ

Мучнистая роса

Трипсы

Мучнистый червец

Самое опасное – это загнивание корневой шейки. Основные признаки: листья становятся вялыми и тусклыми. Вылечить такое растение почти невозможно. К тому же сенполия становится угрозой для других растений, и может передать болезнь другим комнатным растениям.

Но стоит попытаться спасти ее. Нужно выкопать и отделить все пораженные участки, продезинфицировать горшок хозяйственным мылом и высадить снова. Если так произошло, что растение полностью заболело, есть один единственный выход – резать здоровые листики и снова высаживать растение.

Соблюдайте эти простые правила и фиалка будет радовать вас своим цветением!

Мифы о фиалке:

У древних греков называли фиалку цветком печали и смерти. Ею усыпали смертное ложе молодых девушек. Но в это же время она была символом весны. Венки из фиалок одевали на головы детям, которым исполнилось три года, намекая, что прошла самая беззаботная ранняя пора их жизни.

У древних римлян фиалка называлась цветком Юпитера. А по легенде, бог света Аполлон преследовал одну из красавиц дочерей Атласа, и девушка обратилась к Зевсу с просьбой о помощи. Большой громовержец сжалился и превратил ее в цветущую фиалку. И, наверное, долго пришлось бы находиться фиалке на небесах, если бы цветы не понравились дочери Зевса красавице Персефоне. Встретив взглядом фиалку, Персефона встала на колени и с любопытством рассматривала каждый их венчик и выбирала для букета свежие и красивые цветки. Здесь к ней подкрался бог подземного царства Аид. Персефона бросилась бежать от него, прижимая к груди сорванные фиалки, но Аид все-таки догнал ее. Отбиваясь, девушка уронила фиалки, и они упали на землю.

Вот откуда двойственность в почести цветка у старых греков: с одной стороны – фиалка – признак труда; с другой – символ оживающей природы.

Красивый цветок фиалку выращивают не только для букетов, но и для парфюмерной промышленности.

Происхождение фиалки:

Родиной фиалки принято считать Узамборские горы и вот почему:

История цветка начинается с востока Африки в далеком 1892 году при очень романтических обстоятельствах.

Губернатор Адальберт фон Сен-Поль прогуливался со своей невестой у подножия Узамбарских гор, когда заметил среди камней небольшие и неизвестные ему до сих пор цветы фиолетового цвета. Они очень понравились молодым людям, а учитывая то, что отец губернатора был цветоводом и коллекционером, образцы цветов и семян были отправлены ему.

Отец губернатора успешно смог поддержать жизнедеятельность и размножить растение, которое и получило название сенполии, созвучное фамилии их первооткрывателей. Узамбарские горы с тех пор считаются родиной фиалки комнатной.

После того как фиалки впервые представили на международной выставке цветов в Бельгии, их красоту оценили по всей Европе. И с этого времени их стремительно начали размножать во многих странах.

Напомним, ранее Uaportal сообщал о том, что запрещено делать при выращивании орхидеи.

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