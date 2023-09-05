Селфи с утюгом, или что нужно сделать и проверить перед поездкой
Сборы в поездку чаще всего проходят быстро, хаотично и растерянно. Даже если ваше путешествие спланировано заранее и вещи собраны еще с вечера, все равно, одна маленькая мелочь, которую вы забыли сделать дома, может испортить настроение перед отпуском.
Это происходит из–за большого количества мелких дел, которые вам просто необходимо сделать или собрать в путешествие. Не съедайте себя, забыв закрыть окно или оставив купальник, который должен был высохнуть до утра. Бог с той зубной щеткой или кремом. Есть гораздо более существенные вещи, которые обязательно нужно проверить или сделать, чтобы не возвращаться домой, и это не о том, чтобы посидеть на дорожку или посмотреть в зеркало.
Сегодня мы составим список, который вы должны сохранить, распечатать и повесить на холодильник, чтобы ставить галочки.
Исследование склероза перед путешествием
Такое исследование действительно было проведено, чтобы обнаружить вещи, которые забываются, перед путешествием, чаще всего. Участие в исследовании приняли 2000 человек.
Было обнаружено, что реже всего туристы забывают помыть посуду или вынести мусор, а вот вынуть из холодильника скоропортящиеся продукты забывают 27% из опрашиваемых.
Что делать с утюгом
Да, этот пункт – это отдельная вещь, которую нужно обсудить и решить, потому что столько нервов во время путешествия не тратится ни на один прибор в доме. Выведите это жирным шрифтом в списке:
– сфотографировать выключенный утюг
Этим правилом нужно пользоваться как только вы закончили гладить и без такого селфи просто не покидать дом – это гарантия сохранения ваших нервов, особенно когда вы уже в транспорте, вдали от дома.
Напечатайте и поставьте галочку
- Селфи с выключенным утюгом.
- Все окна закрыты.
- Мусор собран и стоит на пороге.
- Посуда помыта.
- Свет выключен повсюду (в туалете тоже).
- Отопление на минимуме.
- Вода перекрыта.
- Электроприборы выключены (и утюг также).
- Продукты скоропортящиеся либо в морозилке, либо у соседки.
- Грязное белье в корзине не "задохнется" до вашего возвращения.
- Комнатные растения политые.
Вот и все. Ваш сон и начало вашего гармоничного отдыха висит у вас на холодильнике, весь в галочках. Для особо нервных можно сфотографировать и его. Приятного путешествия.