Селфи с утюгом, или что нужно сделать и проверить перед поездкой

Сборы в поездку чаще всего проходят быстро, хаотично и растерянно. Даже если ваше путешествие спланировано заранее и вещи собраны еще с вечера, все равно, одна маленькая мелочь, которую вы забыли сделать дома, может испортить настроение перед отпуском.

Это происходит из–за большого количества мелких дел, которые вам просто необходимо сделать или собрать в путешествие. Не съедайте себя, забыв закрыть окно или оставив купальник, который должен был высохнуть до утра. Бог с той зубной щеткой или кремом. Есть гораздо более существенные вещи, которые обязательно нужно проверить или сделать, чтобы не возвращаться домой, и это не о том, чтобы посидеть на дорожку или посмотреть в зеркало.

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Сегодня мы составим список, который вы должны сохранить, распечатать и повесить на холодильник, чтобы ставить галочки.

Исследование склероза перед путешествием

Такое исследование действительно было проведено, чтобы обнаружить вещи, которые забываются, перед путешествием, чаще всего. Участие в исследовании приняли 2000 человек.

Было обнаружено, что реже всего туристы забывают помыть посуду или вынести мусор, а вот вынуть из холодильника скоропортящиеся продукты забывают 27% из опрашиваемых.

Что делать с утюгом

Да, этот пункт – это отдельная вещь, которую нужно обсудить и решить, потому что столько нервов во время путешествия не тратится ни на один прибор в доме. Выведите это жирным шрифтом в списке:

– сфотографировать выключенный утюг

Этим правилом нужно пользоваться как только вы закончили гладить и без такого селфи просто не покидать дом – это гарантия сохранения ваших нервов, особенно когда вы уже в транспорте, вдали от дома.

Напечатайте и поставьте галочку

Селфи с выключенным утюгом.

Все окна закрыты.

Мусор собран и стоит на пороге.

Посуда помыта.

Свет выключен повсюду (в туалете тоже).

Отопление на минимуме.

Вода перекрыта.

Электроприборы выключены (и утюг также).

Продукты скоропортящиеся либо в морозилке, либо у соседки.

Грязное белье в корзине не "задохнется" до вашего возвращения.

Комнатные растения политые.

Вот и все. Ваш сон и начало вашего гармоничного отдыха висит у вас на холодильнике, весь в галочках. Для особо нервных можно сфотографировать и его. Приятного путешествия.