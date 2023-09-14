Сентябрь. Бесплатные экскурсии и детские квесты в Киеве со ссылкой на регистрацию

Управление туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации предлагает активный сентябрь для желающих узнать больше о столице и интересно развлечь детей. Об этом Управление туризма КГГА сообщило на своей странице в Facebook.

Для участия обязательно требуется регистрация. Совершить ее можно по ссылке к каждой отдельной прогулке, но для начала выберем удобные даты и интересный экскурс.

13 сентября, среда, 16:00.

Экскурсия "Все начинается с Университета"

Видео дня

Во время экскурсии вы узнаете, как Университет дал начало строительству нового квартала Киева, а также познакомитесь с историей создания вокруг красного корпуса великолепного парка и ботанического сада.

Маршрут: станция метро "Университет" → Ботанический сад им. академика О. В. Фомина → Красный корпус КНУ → Библиотека им. Вернадского → Парк им. Шевченко → Киевский городской дом учителя → Владимирский собор.

Место встречи указано в анкете.

Регистрация по ссылке:

https://forms.gle/pXRarAnjbsKkeiry8

15 сентября, пятница, 16:00

Экскурсия "Прогулка по театральному Киеву"

Вы узнаете, как и когда возникли театральные традиции Киева, а также услышите о первых театрах, их корифеях и современных мастерах сцены.

Маршрут: Национальная опера Украины им. Шевченко → ул. Б. Хмельницкого → Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки → Дом со звездой → ул. Лютеранская → ул. М. Заньковецкой → Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко.

Место встречи указано в анкете.

Регистрация по ссылке:

https://forms.gle/ELHYH2ZfnaZzdGTt6

15 сентября, пятница, 18:00

Экскурсия "Тайны града Ярослава"

Во время экскурсии вы откроете тайны древнего Киева, Софийского и Михайловского соборов.

Маршрут: Золотые Ворота → ул. Ярославов Вал → ул. Рейтарская → Софийская площадь → Михайловская площадь.

Место встречи указано в анкете.

Регистрация по ссылке:

https://forms.gle/a42xxRYuGsJmgHzy9

15 сентября, пятница, 18:00

Экскурсия "Киев исторический"

Познакомьтесь с историей древнего Киева, его достопримечательностями, архитектурой, Майданом Незалежности и Подолом.

Маршрут: Софийская площадь → Михайловская площадь → Андреевский спуск → Контрактовая площадь.

Место встречи указано в анкете.

Регистрация по ссылке:

https://forms.gle/CWpgsVYTmfDSeErm6

16 сентября, суббота, 11:00

Экскурсия "Киев крестный"

Познакомьтесь с прекрасным старинным городом, его историей и людьми, которые формировали, создавали и строили Киев, узнайте борьбу украинского народа за свою свободу и независимость.

Маршрут: Бессарабская площадь → ул. Крещатик → Европейская площадь → Крещатый парк.

Место встречи указано в анкете.

Регистрация по ссылке:

https://forms.gle/CCPdZDzJbuZQSqqS6

16, суббота,12:00

Детская квест-экскурсия "Узнаем Киев – выбираем профессию"

Во время прогулки дети и их родители узнают о разных событиях в истории Украины, а также ознакомятся с сущностью ряда профессий. В ходе игры, используя предоставленную информацию, юные исследователи будут решать задачи, преодоление которых приведет к раскрытию важного лозунга для нашей столицы.

Маршрут: Софийская площадь → Михайловская площадь → Киевский фуникулер → Михайловский Златоверхий монастырь → Парк "Владимирская горка".

Место встречи указано в анкете.

Регистрация по ссылке:

https://forms.gle/74LTNBU83Zib9yoE6

16 и 17 сентября, 12.00

Экскурсия "Прогулка по Старому Киеву"

Во время экскурсии вы узнаете о строительстве Владимирского собора, познакомитесь с историями Золотых ворот, собора святой Софии и не только.

Маршрут: Владимирский собор → Дом Гольденберга → Золотые ворота → Памятник защитникам границ отечества всех поколений → Софийская площадь.

Место встречи указано в анкете.

Регистрация на 16 сентября (суббота) по ссылке:

https://forms.gle/f4U5zAAVmLSFXGdJ7

Регистрация на 17 сентября (воскресенье) по ссылке:

https://forms.gle/s6WQ6Kbo96TdS5aEA

17 сентября, воскресенье, 11:00

Экскурсия "Киев несокрушимый"

Познакомьтесь с историей Киева – со времен Второй мировой войны до сегодня, а также узнайте о людях, которые играли роль в его несокрушимости и победе.

Маршрут: Бабий Яр → Зеркальное поле → Менора → ул. Юрия Ильенко → Лукьяновская площадь.

Место встречи указано в анкете.

Регистрация по ссылке:

https://forms.gle/VXVp2zr273XfTr6z7

17 сентября, воскресенье, 12:00

Экскурсия "Киев: тропой военной истории"

В ходе прогулки по уютным улицам древнего Печерска, вы познакомитесь с рядом объектов милитарной истории Киева, а также услышите о продолжающемся и по сей день событиях многолетней борьбы за независимость Украины.

Маршрут: Центральный дом офицеров Вооруженных Сил Украины → Арсенальная площадь → Парк Вечной Славы → Памятник военным лётчикам.

Место встречи указано в анкете.

Регистрация по ссылке:

https://forms.gle/CQ3FPVBCQnuSnUMV7

17 сентября, воскресенье, 18:00

Экскурсия "Как казаки и магистрат на Подоле жили"

Во время экскурсии вы откроете тайны средневекового Подола и узнаете традиции Киевского самоуправления.

Маршрут: Контрактовая площадь → Церковь Успения Богородицы Пирогощей → Церковь Николая Притиска → Ржаной рынок → Каменица киевского войта → Церковь Святой Екатерины.

Место встречи указано в анкете.

Регистрация по ссылке:

https://forms.gle/fcg1RR8NugVcSEw46

Правила проведения экскурсий во время воздушной тревоги