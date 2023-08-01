Сменить море на бассейн? Где безопасно купаться в украинских реалиях

То, что отдых нужен всем, кто стал заложником ситуации или своих личных решений - после второго года войны стало понятно большинству. Первой категорией необходимости отдохнуть стали дети и военные, моральное и физическое состояние которых – это наша реальность и будущее.

В связи с оккупацией Азовского и опасностью Черного моря, из-за обстрелов, по состоянию на сегодняшний день, морской отдых на территории Украины запрещен. Это подтверждают слова руководительницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, озвучены в Едином марафоне, которая считает открытие пляжного сезона нецелесообразным в условиях активной войны. Да и таблички на пляжах, в частности Одессы, также объявляют табу морскому отдыху.

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Что же придумали украинские предприниматели, чтобы поддерживать бизнес и оказывать относительно безопасные туристические услуги истощенным от напряжения украинцам?

Предложения от популярного туристического направления Украины – Одессы.

Значительная часть бизнеса в Одессе связана с популярностью морских волн. Рестораны, кафе, бары, гостиницы и санатории, не говоря уже о частных предложениях жилья, страдают от отсутствия туристов и очень частых обстрелов, в последние месяцы войны. Некоторые предприниматели в гостиничном бизнесе предоставляют свою собственность под жилые помещения для переселенцев, некоторые заняли еще дышащую нишу "делового туризма", но есть и те, кто сумел устроить относительно безопасные условия для отдыха и предлагают украинцам свои варианты.

Следует обратить внимание на вторую и третью линию отдыха. Отели и комплексы, имеющие на своих территориях бассейны и спа зоны, либо находятся в доступности Лимана. Даже такой рискованный район, как Белгород-Днестровский, предложил свой вариант в популярном Заливе. Вилла расположена всего в 350 метрах от пляжа и имеет на своей территории бассейн с шезлонгами и барбекю. Сутки релакса стоят от 600 гривен и включают Wi-Fi, телевизор в номере, детскую площадку бесплатную парковку и кухню.

Еще одно популярное место до войны – Сергеевка, также имеет комплексы с бассейнами и зонами релакса.

Днестровский лиман тоже рассматривается туристами и, хотя запреты не коснулись его берегов, территория его вод, хоть и в меньшинстве, но опасна. Подтверждением тому является мнение прокурора Уманца, со слов которого уже были случаи, когда мины дрейфовали через пролив и обломки сбитых ракет, вероятно, тоже могут находиться в водах.

Купаться или не купаться в районе Одессы – вот в чем вопрос

100% гарантий безопасности в купании имеют только закрытые резервуары, т.е. бассейны

Если Вы выбираете отдых в Одессе, рассматривайте вторую и третью линии отдыха во всех популярных ранее зонах (Залив, Сергеевка, Каролино-Бугаз, Санжейка)

разнообразить ваш отдых могут дегустационные туры Одессы на винодельческие или сыроваренные

музеи и достопримечательности требуют вашего спроса во время войны и могут стать хорошей познавательной ноткой в вашем отдыхе, добавленной в бассейн.

Примеры комплексного отдыха в районе Одессы:

"Фрумушика-Нова" - овцеводческая ферма, которая занимает одно из первых мест в Европе по своей территории и поголовью. Вы можете поселиться в комфортных гостевых домиках и посещать мини-зоосад, винодельню, бассейн, музеи, баню, заниматься рыбалкой на искусственной водоеме.

Вилково на Дунае - уникальный городок, который разместился на воде и имеет репутацию "Украинской Венеции". Катание на лодках, рыбалка, заповедная природа и покой отдаленной местности, завернутой в зеленую рамку.

Одесские Карпаты - район города Кодым обогащен высотными гребнями и живописной природой, а также предложениями для отдыха.

Лиман Тилигульский - здесь популярен загар на пляжах, экскурсия на устричную ферму и относительно безопасное купание.

Реки Днестр и Турунчук – туристические зоны, имеющие комфортные условия для отдыха и разнообразие частных комплексов с интересными занятиями как на воде, так и на суше.

Николаевское туристическое направление в Украине

Виталий Ким не перестает радовать украинцев своим оптимизмом и прогнозами относительно отдыха в районе Николаева. Контролирующие безопасность отдыхающих на побережье лимана, рек и озер – местные власти предоставляют варианты для отдыха туристов.

Популярность рафтинг-туров в этом году прыгает на новое место в поселке Мигия и предлагает украинцам освоить интересный вид водного спорта и отдыха. Современная отделка рафтинг-лагерей будет способствовать вашему комфортному отдыху. Здесь могут остановиться как любящие скаутский отдых, так и поклонники бунгало с кондиционерами.

Южный Буг может похвастаться каякингом, SUP-бордами, катамаранами и лодками. Купание возможно на Радоновом озере.

Следует все же помнить и беспокоиться о безопасности самостоятельно. Узнайте как можно больше информации у владельцев комплексов. Позаботьтесь, чтобы вам было куда спрятаться, чем уехать и к кому обратиться в случае обострения ситуации.

Откройте для себя центрально-северное туристическое направление в Украине

Сохранение бизнеса в Украине становится одним из острых вопросов каждый день, уже в течение двух лет. И, если с наступлением летних отпусков, в мирное время, северная часть страны становилась мелководием, то за последние два года ситуация кардинально изменилась. Многие люди из опасных регионов начинают свою жизнь с отправной точки, как раз на юге. Кто-то перевез бизнес, а некоторые только семью и чемодан, но прилагая невероятные усилия, продлевают жизнь и пытаются ценить моменты. Хороший процент переселенцев не могут ехать далеко на отдых и ищут альтернативы в местах нового существования. Киев стал одним из мест, испытавших на себе большое пополнение из северных и восточных регионов страны. Где же отдыхают киевляне и новые жители столицы?

Прекрасной новостью стало открытие 14 муниципальных пляжей Киева. Гидропарк стал центром отдыха на берегу Днепра. Кому интересен хороший загар, не выезжая из города, пользуйтесь мягким песочком столичной водной артерии. Обязательно посмотрите ближайшие укрытия, чтобы быть в безопасности в нужное время.

Спа-комплексы и бассейны комплексы Киева так же работают и предоставляют альтернативы отдыху и релаксу.

Рассмотрите варианты экскурсий по воде, которые не занимают больше юга, но прекрасно расслабляют в условиях высокого напряжения. Ходить на катамаране под красными парусами по Днепру – отличный вариант отдыха в Киеве. Учитывайте возможность остановки во время тревоги и узнайте о безопасных местах на побережье.

Центральная часть Украины обогащена реками и озерами, украшенными комплексами для "мокрого" отдыха. Здесь нет запрета на посещение лесов и вы можете попробовать скаутские походы к источникам и водоемам.

Западная Украина не теряет популярности

Красота западной Украины очерчена в песнях и профилях Instagram. Это туристическое направление популярно сегодня, благодаря своей относительной безопасности и живописным ландшафтам. Курорты западной Украины принимают туристов круглый год, заменяя бурными реками, целебными источниками, зимними лыжами и комфортом, конкурирующим со многими зонами отдыха в Европе.

Вы можете выбрать как один из маленьких уголков как "Вишневый дом" в поселке Дольск на Волыни, так и раскрученные курорты Яремче, Трускавца, Сколе и Славское.

Места западной Украины могут предложить познавательные экскурсии и туры, которые пополнят ваш багаж знаний и закроют пробелы в ленте истории своей страны.

Какой бы альтернативный вариант морскому отдыху вы ни выбрали, помните, что главное безопасность, а не комфорт и желание.