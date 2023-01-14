Святки 2023 года: сколько идут и когда заканчиваются

Святки – это период с двенадцати дней после Рождества Христова до праздника Богоявления (Крещения). Начинается он с 6 января после восхождения первой звезды, а завершаются в Крещенский сочельник 18 января.

Слово "святки" имеет старославянское происхождение, оно означает "праздничные дни" или "святые". Это период так называемого зимнего поворота солнца. UaPortal рассказывает о традициях и истории этих праздничных дней.

Славяне верили, что в этот период происходила встреча нового солнечного года, а отсюда Рождение Солнца – один из самых знаменитых праздников, который объединялся целым каскадом обрядовых действий. Все они касались завершением хлеборобного цикла, подтверждающих многочисленные ритуализированные действа (кутья, дидух, посева зерном).

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В этот день украинцы поздравляли друг друга, желали изобилия, мира, согласия, хорошего урожая и благосостояния для хозяев. Это время было короткой передышкой в сельских работах и верующие посещали богослужения, совершали таинство причастия и занимались благотворительностью. Традиционно проходили народные гуляния. Люди колядовали, щедровали и, несмотря на запрет церкви, могли и погадать.

Какие запреты существуют во время Праздников:

Нельзя заниматься рукоделием (шить, вышивать, вязать) на Рождество и Крещение Господне

Нельзя незамужним девушкам и холостым парням садиться за угол стола

Нельзя бить поклоны ни дома ни в храме

Нельзя тяжело работать

Охотиться запрещено с Рождества до Крещения Господня

Чтобы не вымести успех из дома, нельзя подметать

Что празднуют на Крещение?

Крещение – это традиционное название народных празднований в день Богоявления и Крещения Господня, именно в этот день заканчивается период Святок. Во всех христианских конфессиях Крещения приходится на 6 января. Однако православная церковь отмечает этот праздник по старому юлианскому календарю – 19 января.

Крещение относится к древнейшим христианским праздникам. В этот день церковь вспоминает о событии Иисуса Христа.

В 30 лет Иисус Христос был крещен в реке Иордан, в которой явил себя людям как Мессию и Спасителя. Об этом свидетельствовал голос самого Господа с неба:

"Ты Сын мой возлюбленный, в тебе - благоволение мое" (Марка 1. 11)

Позже Святой Дух в виде голубя сошел на Иисуса Христа. И сам Иоанн Креститель сказал на него:

Вот Агнец Божий, Который мира грех отнимает. Это тот, что о нем поведал я: за мною наступит муж, сущий предо мною, ибо был раньше меня. И не знал я его. Израилю явлен был он" (Иоанна 1:29-31)

Праздник Крещения вобрал в себя много языческих и народных обрядов.

Вот некоторые из них:

Голодная кутья или второй Святой Вечер.

В канун праздника, православные христиане отмечают "Голодную кутью" или второй "Святой вечер". В этот день все верующие ничего не едят, а только постятся. Садятся ужинать, с первой вечерней звездой. На столе только постные блюда: вареники с капустой, жареная рыба, кутья, узвар, гречневые блины. После ужина все члены семьи кладут свои ложки в одну миску, а над ней ставят буханку хлеба "чтобы хлеб родил". Незамужние девушки в этот день гадают на суженого.

Освященная вода

На Крещение традиционно утром, люди спешат в церковь, чтобы освятить воду. Освященная в этот день вода называется "Великая Святыня" и считается, что она должна прежде всего помогать духу человека, а не телу.

Купание

Многие люди 19 января пытаются искупаться в проруби, потому что издавна верят, что вся вода в этот день имеет целебную силу и помогает от недугов и болезней.

Важно отметить, что к купанию в проруби на Крещение, большинство священников относится неоднозначно, считая это языческой традицией. Однако большинство верующих все равно пытаются искупаться, показывая, что они готовы последовать за Спасителем и принимают его веру. Хотя погружение в прорубь, это больше традиция, чем необходимость.