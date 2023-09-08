Три крутых локации для отдыха на выходные с детьми: Киев, Тернополь, Львов

Провести активно и весело выходные семьей в августе – важно. Настал сентябрь, когда заботы школы и учебного процесса дополнят, и без того насыщенную, жизнь маленьких украинцев. Предлагаем вам три замечательных локации, которые наполнят жизнь детей радостью и подарят положительные эмоции. Да и взрослые смогут немного отвлечься и, на несколько часов, забыть о заботах и делах. Найдите время развлечься, чтобы восстановить свои силы перед рабочей неделей.

Киев, ВДНХ

Летний сезон столицы в разгаре. Работают 14 пляжей, развлекательные комплексы и множество ТРЦ. Есть место, где все развлечения собрались вместе и устраивают крутой фейерверк эмоций каждый день. ВДНХ – это большая зона развлечений и интересных ивентов, которая и в этом году удивляет своих гостей новинками веселья и отдыха.

С начала сезона на ВДНХ работают 20 локаций, на которых можно отлично провести целый день. Под замечательные выступления украинских исполнителей и мигание вечерних фонариков можно не только развлечься, но и отдохнуть, удобно устроившись в гамачке.

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На территории проводятся постоянные благотворительные мероприятия в пользу ВСУ и отличные праздники для детей-переселенцев, и местных жителей.

Локации парка ВДНХ:

Бассейн "Пирс 39" – освежиться и нырнуть можно под открытым небом. Зона для самых маленьких с горками и отдельным малым бассейном. Шезлонги и зонтики подчеркивающие комфортный отдых. Билеты будни: взрослый – 120 грн час, детский (до 120 см) – 60 грн час, дети до 1 года – бесплатно. Праздничные: взрослые – 180 грн час, дети – 90 грн час. Полотенца – 50 грн, аренда шатра – 600 грн.

Веревочный парк Sky Park – активный отдых для детей и взрослых. Разнообразие подвесных троп сложностью от 3 лет до профи. Для смелых, прошедших все тропы есть бонус: полет на троллее или чувство свободного падения QuickJump. Расположен между первым и вторым павильоном. Начальный уровень трасс – 70 грн (1 трасса), высокий уровень трасс – 160 грн, скалодром – 80 грн. Билеты на весь день: маленькие трассы – 400 грн., большие – 650 грн. Льготные билеты: скидка 50% (дети сироты, лица с инвалидностью и многодетные семьи).

Animal Park – контактный зоопарк, для ярких и кротких эмоций. Билеты: семейный (2 взрослых + ребенок от 3-7 лет) - 400 грн, взрослые - 200 грн, дети (от 3 до 7) - 150 грн, льготные - 60 грн, бесплатно: дети сироты, дети до 3 лет, участники боевых действий + 1 ребенок, инвалидность 1, 2 группы.

Тропическая ферма "Планета бабочек" – в павильоне 11А расположена ферма живых бабочек. Бабочек можно брать на руки, фотографироваться и следить за процессом природного процесса создания неповторимой красоты. Билеты: взрослые – 200 грн, детский (до 16 лет) – 180 грн, льготный – 170 грн, групповые посещения – 160 грн, бесплатно: дети до 4 лет, инвалидность 1, 2 группы (до 16 лет), участники боевых действий + 1 ребенок (до 7 лет). Льготные и бесплатные билеты только при наличии удостоверения.

Урбан-парк – спортивная локация с бетонным скейт парком, стритфутбольным спотом, стритбольным спотом, стритденс и ивент – спот, стритворкаут спот, паркур спот. На площадках присутствуют тренеры и наблюдатели ответственные за соблюдение правил.

Сад гамаков и поляна ВДНХ – лаундж отдых со сценой, фуд кортами, кинотеатром, активными играми на лужайке, яблоневым садом с гамаками и пуфиками, территорией кальянов и коворкингом.

Оранжерея – растения трех климатических зон, которым более 60 лет. Здесь можно выпить кофе, послушать аудио экскурсию, сделать атмосферную фотосессию, провести романтическое свидание, отпраздновать важное событие, поиграть на фортепиано или просто погладить котиков. Входной билет: 90 грн. Фотосессии оплачиваются отдельно.

"Музей науки" и музейное пространство "Непокоренная нация" – интерактивное, осязательное и образовательное пространство, где интересно не только детям. Выучить человеческий организм, послушать как звучит дерево и играть на музыкальном инструменте не прикасаясь. Билеты: 200 и 320 грн (все включено), посещение группами – 150 грн. Бесплатный вход для льготных категорий (до 3 лет, сироты, участники боевых действий, инвалидность 1, 2 группы).

Зона для барбекю – беседки и мангалы, детская зона и проточная вода, гардеробные и чистые поляны. Билеты от 1000 грн. за локацию.

Львов, УРУРУ парк

Всего в 12 километрах от Львова по трассе Н09 расположилась зеленая локация с множеством развлечений: аттракционы, динопарк, лаундж зоны и зона батутов. Это малый перечень веселья, но его уже хватит на день. Парк УРУРУ работает в течение года и имеет отличные сезонные развлечения. Что вы увидите на 9 га:

39 видов развлечений;

22 динозавра;

3000 м2 батутов;

2 тюбинг трассы.

Кроме этого в парке есть водная забава – катание на плоту, сетчатый парк и проживание в гостинице, чтобы вы смогли успеть насладиться всеми развлечениями. На территории парка работают пиццерии, кафе и сувенирные магазины. Стоимость номера на ночь в среднем 2700 грн (2 взрослых и 1 ребенок). Билеты в парк: взрослые и дети (выше 90 см) – 400 грн.

Тернополь, парк "Сопольче"

Локация для прогулок в самом сердце города. Территория имеет много водоемов, где любят рыбачить тернопольчане и казацкий остров, где можно увидеть каменные крепости и мосты. Деревянные скульптуры расположены по всему парку. Вы сможете узнать героев любимых сказок и отдохнуть на установленных лавочках. Парк украшен цветами и аккуратно, на территории есть дорожки для велосипедов. Одной из забав является Зооуголок, в котором можно увидеть лам, пони, оленей, ишаков, коз, страусов и других животных. Парк "Сопольче" оснащен закрытой зоной для выгула собак и разнообразными детскими площадками. Цены на аттракционы в диапазоне 25 – 50 грн, а вход в самый парк абсолютно свободен. ) доступны всем.Исключением является теннисный корт - он платный.На территории парка есть зоны бытовых условий.

Общее состояние парка нуждается в развитии и ремонте, но для интересной прогулки среди больших зеленых зон локация отлично подходит.