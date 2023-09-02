Уикенд в Ужгороде. Путешествие по городу, которому исполнилось 1128 лет

Интересно провести время в самом старом городе Украины довольно легко, особенно если знаешь, куда смотреть. Многие туристы не двигаются дальше центра, и ближайших достопримечательностей. Но Ужгород полон интерестных мест, которых больше нет нигде. UAPortal проведет вас колоритными улочками и покажет в какие уголки города стоит заглянуть.

Интересные факты об Ужгороде

Поговаривают, что виноград на территории Ужгорода растет с третьего века. Существует даже древняя легенда. Однажды Зевс так рассердился на Диониса и его вакханалии, что сослал того на край света под Карпаты. Бог веселья и вина прихватил в ссылку главнуе – виноградную лозу. Именно он научил местных жителей ухаживать за виноградниками и производить вино.

Деревьям, которые прорастают в парках старого Ужгорода, исполнилось уже более 300 лет.

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Город имеет своего конкурента "Киевскому торту". Торт "Ужгород" производится в "Штефаньо" и готовится совсем без муки.

Центр Ужгорода когда-то был островом.

Знаменитая Липовая аллея в Ужгороде была когда-то свадебным подарком для невесты Иштвана Лаудона.

Что нужно увидеть в Ужгороде

Ужгород - это город сочетания древней истории с современными событиями, старинной архитектуры с новаторским дизайном и исторических памятников с новой трактовкой. Это единственная область, где официально нет комендантского часа и вы можете исследовать улицы, и сокровища сколько хватит сил.

Имея границу со Словакией в городе можно наблюдать интересные смеси разных культур. Это проявляется и в истории древних построек, в архитектуре, и в приготовлении некоторых блюд.

Ужгородский замок

На одном из 7 холмов, на которых построенный город стоит крепость, датирована 9 веком. И хотя с периода своего основания замок прошел много перевоплощений, сегодня – это одно из лучших музейных учреждений региона с очень большой экспозицией.

Увидеть пример надежной, на то время безопасности, выдумки инженеров не почувствовав восхищения невозможно. И это вы еще не были внутри.

В подвалах замка, которые раньше служили укрытием для людей во время вражеского нападения, теперь можно отведать замечательные закарпатские вина. Экскурсия по замку приоткроет окно в древние уклады, культурные особенности и традиции. К примеру, вы сможете увидеть камеру для пыток и попытаться почувствовать присутствие привидения Белой Девы.

Цена билетов в районе 100 грн., студенты и школьники могут посетить музей со скидкой. За вход в подвалы установлена дополнительная плата 20 грн.

Скансен

Улица Капитульная богата гуцульскими достопримечательностями. У замковых стен расположен Закарпатский музей народной архитектуры и быта. Сокровища из всех уголков Закарпатья собраны на этой небольшой территории.

Музей под открытым небом Скансен построен в виде старой деревни, поэтому на его территории можно увидеть много культурных достижений и достопримечательностей.

Старомихайловская церковь 1777 года является интересным деревянным сооружением, которое было построено без гвоздя.

Ботанический сад

Сердцем зеленого Ужгорода является его ботанический сад, где можно познакомиться не только с уникальными растениями со всего мира, но и провести спокойно время, устроившись с книгой или компьютером, среди хвойных и сладких ароматов.

Увидеть 120 видов роз или сфотографировать разнообразие субтропических растений – это прекрасное место для тихого и уединенного свидания, как с дорогим человеком, так и с природой.

Липовая аллея

Самый длинный в Европе липовый променад (2 км 200 м) распространяется вдоль набережной и является самым популярным местом для живописных прогулок. На июнь приходится цветение и воздух наполняется липовым ароматом разных сортов. Архитектурное сооружение в начале аллеи – одна из старейших школ города, датированная 1912 годом. Прогулку можно дополнить перекусами в ресторанах и кафе вдоль аллеи. В теплую погоду местные любят пикники на берегу или велосипедные прогулки по ленте.

"Совиное гнездо"

Эти каменные подвалы начинали свою историю как пивной завод в 1781 году, с поворотами судьбы и перестройкой под гостиницу, затем винный бар, наконец, обретя независимость вместе со всей Украиной, "Совиное гнездо" стало местом проведения фестивалей, тематических вечеринок и модных. тусовок.

Ротонда

На территории современного микрорайона Горяны в 14-15 веке была построена церковь Святой Анны (Горянская ротонда). До сих пор церковь хранит старинные фрески. Со двора ротонды открывается великолепная панорама на город. У самой церкви ведутся археологические раскопки, которые готовятся раскрыть историю первых поселений на территории современного Ужгорода.

Улица Волошина

Прогулка по улице будет ярким воспоминанием вашей поездки в Ужгород. Скопление достопримечательностей и современных достопримечательностей помогут прекрасно провести целый день. Уникальные магазинчики с сувенирами, уютные кафе и живописная архитектура наполнят ваш качественный и красивый контент для социальных сетей.

"Аква Рио Парк"

Достижение современных развлечений – водный комплекс с аттракционами, бассейнами, детской площадкой и полями для разных спортивных игр понравится всей семье. Расположен комплекс недалеко от Ужгородского замка по улице Подградская 33.

Гастрономический тур по Ужгороду

"Попробовать" город по вкусу - это обязанность каждого, кто хочет погрузиться в самую душу. Ужгород полон кулинарными "театрами" на сцене которых выступают самые известные европейские, японские, итальянские, словацкие, чешские и традиционно гуцульские "актеры". заведений бограч – густой суп или рагу, который готовят хозяйке на Закарпатье, основная его идея в сочетании разных видов мяса, овощей и обязательно с использованием большого количества копченой паприки.

Если говорить о рейтингах ресторанов, то заведение "Ужгородский Замок", расположенное прямо за стенами одноименного замка занимает первые позиции. Почувствовать себя графом или графиней можно именно здесь. Изысканный интерьер, приятное обслуживание и вкусная еда – это место для особых встреч.

"Вертеп" – чтобы погрузиться в традиции и культуру гуцулов и Закарпатья. Этнический декор, расписанные украинскими орнаментами и узорами стены – создают атмосферу украинской уютной хаты. Здесь бограч подают в душистой лужайке. популярным.

Ресторан – пиццерия "Астика" расположен в историческом центре города и имеет широкий выбор традиционной кухни и итальянской пиццы.

И наконец сладкая изюминка Ужгорода – кондитерский дом "Shtefanyo V&V", подарит встречу с визитной карточкой города на кулинарных сценах, тортом "Ужгород", который готовится без всякой муки.

Гуляя по живописному городу Ужгород, не забывайте присматриваться к миниатюрным скульптурам, расположенным по всему городу. Соберите свою личную коллекцию этих маленьких колоритных достопримечательностей.