Вам не предоставляют выплаты ВПЛ? Причины отказа или аннулирования выплат переселенцам

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, изменения были внесены 11 июля 2023 года и затронули некоторые вопросы назначения выплат ВПЛ.

Что это значит?

Все внутренне перемещенные лица, уже получающие помощь, автоматически продолжают получать выплаты в течение следующих 6 месяцев (до конца января 2024). Размер выплат не изменен (лица не уязвимой категории 2 000 грн, дети и лица с инвалидностью 3 000 грн);

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Имеют право на выплаты и справку ВПЛ дети, родившиеся у лиц, перемещенных после 24 февраля 2022 года.

Причины аннулирования и отказа в предоставлении выплат

Местность, где первоначально проживало перемещенное лицо, вычеркнуто из перечня территорий временно оккупированных или тех, где ведутся активные боевые действия. Исключением станут только лица, жилье которых разрушено и это подтверждено соответствующими документами.

Выплаты аннулируются "старым ВПЛ". В этом случае учитывается много индивидуальных нюансов.

ВПЛ не находится на месте, указанном как фактическое проживание. Если после проверки переселенца на месте не найдено и, в течение 10 календарных дней, человек не явился в социальную службу, выплаты прекращаются со следующего месяца. Отмена выплаты не аннулирует справку ВПЛ.

Личность ВПЛ находится за границей. В этом случае отменяются и справка и выплаты. Аннулирование вступает в действие, если человек отсутствует по месту жительства более 60 суток или правилам указанным в пункте выше.

Выплаты с 1 сентября 2023 года прекращаются тем лицам, имущественное положение которых позволяет существование без государственной помощи. Например, лицо приобрело новое транспортное средство или новое жилье или земельный участок (стоимостью свыше 100 тыс. грн).

Выплаты будут аннулированы украинцам, имеющим на депозитных счетах сумму более 100 тыс. грн. Или на эту сумму была приобретена иностранная валюта или металлы в банке.

Под аннулирование и отказ попадают граждане, владеющие жильем, расположенным не на оккупированных территориях или не в зоне активных боевых действий (площадью свыше 13, 65 м2).

В каких областях можно подаваться на справку внутри перемещенного лица и выплаты

Волынская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

г. Киев

Луганская область

Николаевская область

Одесская область