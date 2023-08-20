Вам не надають виплати ВПО? Причини відмови або анулювання виплат переселенцям

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України, зміни було внесено 11 липня 2023 року та торкнулися "деяких питань" призначення виплат ВПО.

Що це означає?

Всі внутрішньо переміщені особи, які вже отримують допомогу, автоматично продовжують отримувати виплати впродовж наступних 6 місяців (до кінця січня 2024 року). Розмір виплат не змінений (особи не вразливої категорії 2 000 грн, діти та особи з інвалідністю 3 000 грн);

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Мають право на виплати та довідку ВПО діти, які народилися у переміщених після 24 лютого осіб.

Причини анулювання та відмови у наданні виплат

Місцевість, де початково проживала переміщена особа, викреслено з переліку територій на які тимчасово окуповані, чи тих, де ведуться активні бойові дії. Винятком стануть тільки особи, житло яких зруйновано і підтверджено відповідними документами.

Виплати анулюються "старим ВПО". В цьому випадку враховується багато індивідуальних нюансів.

ВПО не перебуває на місці, яке вказане як фактичне проживання. Якщо після перевірки переселенця на місці не знайдено та протягом 10 календарних днів людина не з’явилася до соціальної служби, виплати припиняються з наступного місяця. Скасування виплати не анулює довідку ВПО.

Особа ВПО перебуває за кордоном. В цьому випадку скасовуються і довідка і виплати. Анулювання вступає в дію якщо людина відсутня за місцем проживання понад 60 діб, або правилами зазначеними у пункті вище.

Виплати з 1 вересня 2023 року припиняються тим особам, майновий стан яких дозволяє існування без державної допомоги. Наприклад, особа придбала новий транспортний засіб, чи нове житло, або земельну ділянку (вартістю понад 100 тис. грн).

Виплати будуть анульовані українцям, які мають на депозитних рахунках сумму понад 100 тис. грн. Або на цю сумму була придбана іноземна валюта чи метали в банку.

Під анулювання та відмову попадають громадяни, які володіють житлом, розташованим не на окупованих територіях або не в зоні активних бойових дій (площею понад 13, 65 м2).

В яких областях можна подаватися на довідку внутрішньо переміщеної особи та виплати