Ветер, мокрый снег, дождь и заморозки: в Украине резко изменится погода

В Украине в выходные, 12 и 13 октября, ожидается резкое изменение погоды. Синоптики предупредили о значительном похолодании и дождях с ветром.

В Украинском гидрометцентре предупредили, что в субботу, 12 октября, в большинстве областей пройдут значительные дожди (кроме востока и запада), грозы прогнозируются в центральных и южных областях.

Ночью температура воздуха в западных и восточных областях снизится до 3-8 градусов, в остальных областях - от 9 до 16 градусов.

Читайте также: Будет аномальным: стал известен прогноз погоды в Украине на октябрь

Во Львовской, Волынской и Ровенской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°C.

Погода в Украине в выходные. Источник: facebook.com/UkrHMC

В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях днем температура воздуха будет составлять 11-16 градусов, в остальных областях - от 17 до 22.

По данным синоптиков, в воскресенье, 13 октября, дожди выпадут на Левобережье и в западных областях.

"14 октября в Украине, кроме юго-запада, небольшой дождь, на высокогорье Карпат с мокрым снегом; температура ночью 3-11° тепла (в воскресенье в западных областях в воздухе заморозки 0-3°), днем 8-15° тепла . Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с", – говорится в сообщении УГМЦ.

Погода в Украине 12 октября. Источник: facebook.com/UkrHMC

Синоптик Наталья Диденко предупредила о значительных дождях в северных, центральных областях, в Одесской и Херсонской областях.

Она также сообщила, что в воскресенье ожидается похолодание в восточных областях, в Крыму, на юго-востоке, на Днепропетровщине.

Резкое похолодание она предсказывает жителям Киева 12 октября. В столице в субботу до 12 градусов тепла, ветрено и мокро.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в выходные холодный фронт "принесет с собой умеренные, подчас значительные дожди и существенное снижение температуры воздуха".

"В центральных и южных регионах местами осадки будут сопровождаться грозами и порывистым ветром", – добавил он.

Ранее метеорологи объяснили, почему Украина "нагревается" быстрее других регионов мира и чем это чревато.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!