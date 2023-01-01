5 новогодних мультфильмов, что на мгновение возвращают в беззаботное детство

На зимние праздники хочется отвлечься от чтения новостей, и хотя бы на один час забыть о проблемах и заботах. И одно из самых удачных решений для этого – просмотр анимационных фильмов.

Преимуществ в мультипликациях множество. Они пробуждают интерес к творчеству, благодаря качественной графике дарят эстетическое удовольствие, а также поднимают настроение. А какие из них выбрать для новогоднего вечера – узнайте в материале UAportal.

1. "Гринч" (2018)

Таинственное существо Гринч постоянно страдает от насмешек со стороны общества. Он долго терпел это, но как-то разозлился, что убежал в пещеру, где начал продумывать план мести. В конце концов, решил похитить Санту Клауса, чтобы все обидчики не получили рождественские презенты. Однажды он отказался от своей затеи. Что растопило сердце разъяренного существа?

2. "Холодное сердце" (2013)

Две сестры, Анна и Эльза, однажды узнали, что старшая из них имеет суперсилу – может замораживать предметы. И если поначалу это было способом развлечься, то со временем стало тяжело контролировать дар. Девушка испугалась, что может магическими способностями навредить родным и друзьям, поэтому решает убежать подальше от королевства. Эльза не может без сестры, и отправилась в путешествие, чтобы вернуть ее домой. Она должна пройти опасный путь вместе со снеговиком Олафом, оленем Свеном и новым знакомым Кристофом.

3. "Хранители снов" (2012)

Санта-Клаус, Пасхальный кролик, Зубная фея и Песчаный человек защищают малышей, их мечты, сны и надежды от злого антагониста. Однажды часовые столкнулись со злым Бабаем, который хочет украсть детские сны и заменить их на собственные хоррор-сюжеты, где нет Часовых. Выйдет ли у главных героев не допустить кражу?

4. "Ледниковый период: Гигантское Рождество" (2011)

Мамонт Мэнни в канун Рождества решил показать дочери семейную реликвию – рождественский камень. Дальше неловкий ленивец Сид повредил ценную вещь. Следовательно, Санта занес животное в черный список. Теперь Сид не получит подарка на праздник. Он решает добраться до Северного Полюса и извиниться перед Клаусом, чтобы не остаться без презента.

5. "Элвин и бурундуки" (2007)

Молодой музыкант Дэйв не может реализоваться в жизни. Его песни никто не хочет петь, контракт с фирмой разорван, а девушка, в которую он влюблен, игнорирует все проявления внимания. Парень совсем падает духом и начинает сомневаться в своем будущем как успешного композитора. Все изменилось после знакомства с тремя бурундуками, умеющими говорить и профессионально петь.

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