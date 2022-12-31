Болгары отпугивают злых духов, а греки разбивают гранат: как празднуют Новый год в разных странах

Новый год – едва ли не единственный праздник, отмечаемый во всех странах и на всех континентах. Однако у каждого народа есть свои традиции. К примеру, японцы накануне праздника покупают грабли, а жители Панамы ровно в 12 кричат, звонят в пожарные колокола и сигналят в автомобилях (устраивают настоящую какофонию).

Какие еще помпезные и странные традиции имеют разные народы – читайте в материале UAportal.

Англия

Англичане украшают свои дома елками и веточками омелы, которая якобы защищает дом от несчастья, а его жителей – от болезней. Кстати, именно здесь положили начало традиции обмена поздравительными открытками. На Новый год в городах Англии показывают специальные представления для детей и взрослых, где есть персонажи Шалтай-Болтай, Панча, Мартовский заяц, Лорд Беспорядок и т.д.

Вместо Деда Мороза, главным волшебником называют Санту Клауса, который якобы приезжает к малышам на ослике. Дети, ложась спать, выставляют у кровати большую тарелку, или у елки/над камином – чулки. Утром просыпаются, а Санта уже позаботился о подарках.

Болгария

В канун Нового года болгары надевают странные костюмы и имитируют устрашение злых духов, чтобы те не пришли в дом. Эта традиция называется "Кукери". Также жители страны покупают палочки кизила как обязательный атрибут праздника, и украшают их красными нитями, чесноком, сухофруктами и монетами. А 1 января все поздравляют друзей и родных, легонько ударяя этими веточками. После 12 удара часов в домах на 1 минуту гаснет свет – для поцелуев. Далее хозяева разрезают пирог с монетками или орешками внутри и переходят к трапезе.

Италия

На Новый год итальянцы выбрасывают из помещений старье (старый комод, стол, кресло и т.д). Иногда даже из окон. Здесь верят, что на место этих вещей "придут" новые. Кроме того, жители страны приносят в дом свежую воду как символ счастливой жизни. Конкретно в Новогоднюю ночь дети не получают подарки. Вместо этого к ним приходит на Рождество (24 декабря) их Дед Мороз, Баббо Натале, а на Крещение (6 января) – Фея Бефана, которая на волшебной метле облетает все дома и оставляет подарки вежливым детям (непослушным – комочек пепла или угольки).

Интересно, что в Италии не принято пить в новогоднюю ночь шампанское и пиво. Это – дурной тон. Под бой курантов итальянцы съедают по 12 виноградин, а затем в течение года должны быть проворными и счастливыми.

Испания

Здесь тоже есть традиция по поеданию винограда: аналогичная, как в Италии. Испанцы встречают Новый год громко и шумно, но обязательное условие – вне дома. В этот день все одеваются в яркий красный цвет и развлекаются в клубах, кафе и ресторанах. На улицах украшают лестницу гирляндами и символами Нового года, разбрасывают конфеты, монеты и мишуру. Интересно и то, что подарки забрасывает на балкон Папа Ноэль. Это дедушка, одетый в яркий костюм, а вместо посоха держит бутылку вина.

Греция

В этой стране празднование Нового года совпадает с Днем святого Василия, который приносит малышам подарки. Утром греки уходят в храм и освящают большой гранат. Вернувшись домой, разбивают эту ягоду во дворе: чем больше зерен посыплется из плода, тем счастливее будет новый год. Также местные жители сакрализуют камни, взятые на дороге или у ручья. Любой гость, входящий в дом хозяев, должен бросить его со словами: "Пусть богатства этих хозяев будут такие же тяжелые, как этот камень".

Китай

Здесь празднуют Новый год в конце января или начале февраля. Все зависит от лунной фазы (в день второго новолуния после зимнего солнцестояния). В праздничную ночь люди устраивают торжественный фестиваль. Они зажигают огромное количество фонариков, чтобы осветить путь для следующего года, а еще используют петарды и фейерверки, чтобы отпугнуть злых духов и нечисть (один из самых популярных чудовищ – дракон Ниан).

Вечером вся семья собирается за столом для трапезы и вручения подарков. Как правило, это деньги в красном конверте или созданное собственноручно ожерелье из ста монет как пожелание прожить сотню лет. Утром после празднования каждый член семьи по очереди выходит из дома и делает ровно 6 шагов в ту сторону, которую гороскоп считает благоприятной для того или иного знака зодиака. После этого нужно вернуться назад.

Япония

Японцы празднуют Новый год несколько дней. Они украшают входную дверь венками из сосновых и бамбуковых веток, чтобы прогнать подальше злых духов. Ночью в буддистских храмах звонят колокола много раз, где первые 6 обозначают человеческие грехи: алчность, зависть, легкомыслие, нерешительность, глупость, корыстолюбие. Здесь верят, что удары колокола освобождают от неудач и грехов в прошлом году. А на празднование на следующий день японцы выходят на улицу и обмениваются подарками с друзьями и родственниками. Есть и забавная традиция: они покупают бамбуковые грабли, чтобы "загребать" счастье. Вечер проводят в кругу семьи.

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