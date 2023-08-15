Что нужно знать о пляжах в Одессе, которые открылись на сезон 2023: Как добраться, правила и ограничения
Одесситы и гости города с нетерпением ждали сообщения главы Одесской ОВА Олега Кипера об официальном открытии пляжей, и 12 августа хорошее известие облетело всю страну.
Как говорилось в сообщении, приказ об открытии 6 купальных зон был подписан совместно с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса".
Какие пляжи Одессы открыты
- пляж Калетон
- Инклюзивный пляж
- муниципальный пляж (район 14 фонтана)
- пляж "Икра"
- пляж "Чайка"
- муниципальный пляж (район 10 фонтана)
Как отметил в сообщении глава: "список со временем будет дополняться (по мере прохождения проверок).
Какие правила и ограничения имеют купальные зоны Одессы
Безопасность, прежде всего, пляжные зоны ограничены четкими правилами, а перед началом своего отдыха вы должны ознакомиться с местами (укрытиями) для пребывания во время воздушной тревоги. Информацию о расположении укрытий можно найти на информационном табло пляжей. Не пренебрегайте своей жизнью и жизнью близких людей.
- Вход на пляж ограничен с 8.00 до 20.00.
- Пляжная зона должна быть оснащена защитной сеткой-забором от взрывоопасных предметов и спасательной лодкой.
- Уборка пляжей должна производиться каждый день (при отсутствии чрезвычайной ситуации).
- Все плавсредства в акватории Черного моря, кроме спасательных служб ЗАПРЕЩЕНЫ!
- Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2 баллов, на пирсах, траверсах, волноломах, вне зон для купания – пребывание людей ЗАПРЕЩЕНО!
Пляж Калетон
Адрес: Дельфин, Шампанский переулок, Одесса, Одесская область, Украина, 65000
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Телефон: +380487890101
Инклюзивный пляж
Адрес: Дельфин, Одесса, 65000
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Телефон: +380503444111
Муниципальный пляж
Адрес: Фонтанская дорога, 159, Одесса, Одесская область, Украина, 65000
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Пляж "Икра"
Адрес: 14 станция Большого Фонтана, Одесса, Одесская область, Украина, 65000
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Пляж "Чайка"
Адрес:Sea beach Chayka, улица Бернардацци, 2а, Одесса, Одесская область, Украина, 65000
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Телефон: +80977870560
Муниципальный пляж (район 10 фонтана)
Адрес: улица Бернардацци, 2а, Одесса, Одесская область, Украина, 65000
Google map: маршрут