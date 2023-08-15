Что нужно знать о пляжах в Одессе, которые открылись на сезон 2023: Как добраться, правила и ограничения

Одесситы и гости города с нетерпением ждали сообщения главы Одесской ОВА Олега Кипера об официальном открытии пляжей, и 12 августа хорошее известие облетело всю страну.

Как говорилось в сообщении, приказ об открытии 6 купальных зон был подписан совместно с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса".

Какие пляжи Одессы открыты

пляж Калетон

Инклюзивный пляж

муниципальный пляж (район 14 фонтана)

пляж "Икра"

пляж "Чайка"

муниципальный пляж (район 10 фонтана)

Как отметил в сообщении глава: "список со временем будет дополняться (по мере прохождения проверок).

Какие правила и ограничения имеют купальные зоны Одессы

Безопасность, прежде всего, пляжные зоны ограничены четкими правилами, а перед началом своего отдыха вы должны ознакомиться с местами (укрытиями) для пребывания во время воздушной тревоги. Информацию о расположении укрытий можно найти на информационном табло пляжей. Не пренебрегайте своей жизнью и жизнью близких людей.

Вход на пляж ограничен с 8.00 до 20.00.

Пляжная зона должна быть оснащена защитной сеткой-забором от взрывоопасных предметов и спасательной лодкой.

Уборка пляжей должна производиться каждый день (при отсутствии чрезвычайной ситуации).

Все плавсредства в акватории Черного моря, кроме спасательных служб ЗАПРЕЩЕНЫ!

Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2 баллов, на пирсах, траверсах, волноломах, вне зон для купания – пребывание людей ЗАПРЕЩЕНО!

Пляж Калетон

Адрес: Дельфин, Шампанский переулок, Одесса, Одесская область, Украина, 65000

Google map: маршрут

Телефон: +380487890101

Инклюзивный пляж

Адрес: Дельфин, Одесса, 65000

Google map: маршрут

Телефон: +380503444111

Муниципальный пляж

Адрес: Фонтанская дорога, 159, Одесса, Одесская область, Украина, 65000

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Пляж "Икра"

Адрес: 14 станция Большого Фонтана, Одесса, Одесская область, Украина, 65000

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Пляж "Чайка"

Адрес:Sea beach Chayka, улица Бернардацци, 2а, Одесса, Одесская область, Украина, 65000

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Телефон: +80977870560

Муниципальный пляж (район 10 фонтана)

Адрес: улица Бернардацци, 2а, Одесса, Одесская область, Украина, 65000

Google map: маршрут