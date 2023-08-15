Що потрібно знати про пляжі в Одесі, які відкрилися на сезон 2023: Як дістатися, правила та обмеження

Одесити та гості міста з нетерпінням чекали на повідомлення голови Одеської ОВА Олега Кіпера про офіційне відкриття пляжів, і 12 серпня гарна звістка облетіла всю країну.

Як йшлося в повідомленні, наказ про відкриття 6 купальних зон було підписано спільно з Командувачем оперативного стратегічного угрупуванням військ "Одеса".

Які пляжі Одеси відкриті

пляж Калєтон

Інклюзивний пляж

муніципальний пляж (район 14 фонтану)

Відео дня

пляж "Ікра"

пляж "Чайка"

муніципальний пляж (район 10 фонтану)

Як зазначив у повідомленні голова: "список з часом буде доповнюватись (по мірі проходження перевірок).

Які правила і обмеження мають купальні зони Одеси

Безпека понад усе, тому пляжні зони обмежені чіткими правилами, а перед початком свого відпочинку ви маєте ознайомитися з місцями (укриттями) для перебування під час повітряної тривоги. Інформацію щодо розташування укриттів можна знайти на інформаційному табло пляжів. Не нехтуйте своїм життям та життям близьких людей.

Вхід на пляжі обмежений з 8.00 до 20.00.

Пляжная зона має бути оснащена захисною сіткою-огорожею від вибухонебезпечних предметів, та рятувальним човном.

Прибирання пляжів має проводитися кожного дня (за відсутності надзвичайної ситуації).

Усі плавзасоби в акваторії Чорного моря, крім рятувальних служб ЗАБОРОНЕНІ!

Під час повітряної тривоги, при виявлені підозрілих предметів, під час шторму від 2 балів, на пірсах, траверсах, хвилеломах, поза межами зон для купання – перебування людей ЗАБОРОНЕНО!

Пляж Калєтон

Адреса: Дельфін, Шампанський провулок, Одеса, Одеська область, Украина, 65000

Google map: маршрут

Телефон: +380487890101

Інклюзивний пляж

Адреса: Дельфін, Одеса, 65000

Google map: маршрут

Телефон: +380503444111

Муніципальний пляж

Адреса: Фонтанська дорога, 159, Одеса, Одеська область, Україна, 65000

Google map: маршрут

Пляж "Ікра"

Адреса: 14 станція Великого Фонтану, Одеса, Одеська область, Україна, 65000

Google map: маршрут

Пляж "Чайка"

Адреса:Sea ​​beach Chayka, вулиця Бернардацці, 2а, Одеса, Одеська область, Украина, 65000

Google map: маршрут

Телефон: +80977870560

Муніципальний пляж (район 10 фонтану)

Адреса: вулиця Бернардацці, 2а, Одеса, Одеська область, Украина, 65000

Google map: маршрут