Что нужно знать о пляжах в Одессе, которые открылись на сезон 2023: Как добраться, правила и ограничения

Одесситы и гости города с нетерпением ждали сообщения главы Одесской ОВА Олега Кипера об официальном открытии пляжей, и 12 августа хорошее известие облетело всю страну.

Как говорилось в сообщении, приказ об открытии 6 купальных зон был подписан совместно с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса".

Какие пляжи Одессы открыты

пляж Калетон

Инклюзивный пляж

муниципальный пляж (район 14 фонтана)

Видео дня

пляж "Икра"

пляж "Чайка"

муниципальный пляж (район 10 фонтана)

Как отметил в сообщении глава: "список со временем будет дополняться (по мере прохождения проверок).

Какие правила и ограничения имеют купальные зоны Одессы

Безопасность, прежде всего, пляжные зоны ограничены четкими правилами, а перед началом своего отдыха вы должны ознакомиться с местами (укрытиями) для пребывания во время воздушной тревоги. Информацию о расположении укрытий можно найти на информационном табло пляжей. Не пренебрегайте своей жизнью и жизнью близких людей.

Вход на пляж ограничен с 8.00 до 20.00.

Пляжная зона должна быть оснащена защитной сеткой-забором от взрывоопасных предметов и спасательной лодкой.

Уборка пляжей должна производиться каждый день (при отсутствии чрезвычайной ситуации).

Все плавсредства в акватории Черного моря, кроме спасательных служб ЗАПРЕЩЕНЫ!

Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2 баллов, на пирсах, траверсах, волноломах, вне зон для купания – пребывание людей ЗАПРЕЩЕНО!

Пляж Калетон

Адрес: Дельфин, Шампанский переулок, Одесса, Одесская область, Украина, 65000

Google map: маршрут

Телефон: +380487890101

Инклюзивный пляж

Адрес: Дельфин, Одесса, 65000

Google map: маршрут

Телефон: +380503444111

Муниципальный пляж

Адрес: Фонтанская дорога, 159, Одесса, Одесская область, Украина, 65000

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Пляж "Икра"

Адрес: 14 станция Большого Фонтана, Одесса, Одесская область, Украина, 65000

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Пляж "Чайка"

Адрес:Sea beach Chayka, улица Бернардацци, 2а, Одесса, Одесская область, Украина, 65000

Google map: маршрут

Телефон: +80977870560

Муниципальный пляж (район 10 фонтана)

Адрес: улица Бернардацци, 2а, Одесса, Одесская область, Украина, 65000

Google map: маршрут