Что с недвижимостью? В какую сторону сместился рынок жилья в Украине и сколько стоит купить квартиру в западных регионах

Два года полномасштабной войны в Украине существенно изменили не только жизнь каждого украинца, но и сферу недвижимости. Спрос, как на аренду, так и на покупку сместился в западную часть страны, из–за относительно безопасной ситуации там. Восточная и южная части заморожены оккупацией и активными боевыми действиями.

И если, в первый год войны страна трудно справлялась со спросом на расселение переселенцев, то на втором году картина несколько изменилась. Это связано с более стабильной и лучшей ситуацией на фронтах, и с тем, что за этот год, многие украинцы успели принять конкретные решения для своей дальнейшей жизни. Кто–то ищет счастья за границей, кто–то успел вложить деньги в новую недвижимость в центральных, северных и западных регионах, некоторые, до сих пор, находят убежище у знакомых и родственников.

Но спрос на недвижимость в относительно безопасных регионах Украины продолжает расти и расти в цене. И если, по аренде жилья названы 6 лидеров – областей: Ивано-Франковская, Тернопольская, Черкасская, Черновицкая и Львовская. То рынок продажи возглавляют Закарпатье и Ужгород. При этом, Ужгород продолжает стремительно набирать обороты по продажам и росту цены. При увеличении цены на 75% в гривне за квадратный метр, здесь реализовано 98% объектов недвижимости.

Хотя лидерами по приросту цены за квадратный метр стали Львов (79%) и Ивано-Франковск (78%), но реализация здесь на несколько более низких показателях.

Так выглядит картина на вторичном рынке жилья в 2023 году на западном направлении:

Львов – 51 000 грн/м2;

Ужгород – 39 000 грн/м2;

Луцк – 36 000 грн/м2;

Ровно, Тернополь – 33 000 грн/м2;

Хмельницкий – 28 500 грн/м2;

Ивано-Франковск – 26 000 грн/м2.

Ситуация с инвестициями в новостройки:

Львов – 44 500 грн/м2;

Ужгород – 43 600 грн/м2;

Ивано-Франковск – 23 500 грн/м2;

Ровно – 29 700 грн/м2;

Тернополь – 24 000 грн/м2;

Луцк – 26 000 грн/м2;

Хмельницкий – 21 500 грн/м2.

Что с арендой жилья?

Война стала катализатором для украинцев. С началом полномасштабного вторжения каждый проявлял себя как мог. Многие пытались предоставить бесплатно жилье людям, пытавшимся укрыться от российской агрессии. Однако, были частые случаи увеличения цены на аренду жилья в 3 раза. Львовяне досадно удивили.

Через два года ситуация стала более стабильной и менее хаотичной. Но говорить об уменьшении стоимости аренды жилья можно только в конкретных случаях и городах.

Уменьшение стоимости не коснулось однокомнатных помещений. Стоимость таких запросов в Киеве составляет в среднем 9000 грн, в зависимости от расположения и ремонта. Чуть другая картина с двухкомнатными квартирами и кардинально меньшие цены на трехкомнатные. Хотя аренда в столице остается достаточно в тяжелом положении из–за существенного снижения жизни украинцев.

Относительно Ивано-Франковска, Черновцов, Тернополя, Львова и Ужгорода – в этих областях аренда однокомнатных квартир поднялась до уровня столицы, с более большими помещениями во всех перечисленных областях, кроме Львова ситуация более приятная. Тернополь и Черновцы, например, предлагают варианты двухкомнатных квартир в среднем за 10 000 грн, но и много вариантов за 8 000 грн.

Существенно рынок цен на аренду жилья упал в Харькове, здесь средняя цена аренды не превышает 5 000 грн.

Как выходят из положения сообразительные украинцы?

Существенные изменения в жизни украинцев не только не заставили свободную нацию опустить руки, но и, наоборот, объединиться, сжать кулаки и двигаться вперед. Этому доказательству служит количество людей, ставших волонтерами, предоставляя услуги и жилье бесплатно или за достаточно символическую оплату.

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Объединившись в проблеме, некоторые украинские семьи пытаются найти большое жилье на несколько семей, что снижает стоимость, но повышает шансы найти комфортабельное помещение.