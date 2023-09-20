Достопримечательности и природные чудеса Хмельницкой области: Где провести активный и насыщенный выходной

Мы уже рассказывали о Подольских Товтрах охватывающих и Хмельничину. Но, если нет желания и возможности уходить в дальние походы, предложение интересного выходного дня точно для вас.

Село Малиевка расположено в 60 км от Хмельницка и имеет интересные памятки и природное чудо, которое развлечет и захватит ваши выходные. Дороги Хмельничкой области могут стать отдельным аттракционом, если не быть готовым к сельским грунтовкам. Настройтесь на конечный результат и терпеливо отправляйтесь в путешествие.

Указатель на усадебный комплекс Орловских

Заехать лучше со стороны усадьбы, а не водопада, так сэкономите нервы и увидите старинный парк с двумя прудами, фонтанами и водонапорной башней.

Фронтон дворца с северной стороны открывает секрет времени застройки здания. Дата 1788 года прекрасно сохранилась под крышей. Стиль раннего французского классицизма выбирал сам владелец – Ян Онуфрий Орловский. В застройку основного дворца он добавил часовню, библиотеку (куда постоянно коллекционировал ценные документы и предметы европейской живописи).

До начала Первой Мировой войны потомки Орловского руководили дворцом и усадьба была на высоте своей жизни. Но, с началом войны, хозяева уехали, забрав при этом все ценности во Францию. Советская власть национализировала имение и в его стенах был открыт туберкулезный санаторий.

Питательная Средневековая башня и парк

Далеко путешествовать вам не придется, ведь прямо на выезде из усадьбы увидите 25 метровую башню, которая снабжала хозяев усадьбы водой и имела смотровую площадку с флагштоком.

Не спешите ехать, осмотрев дворец и башню, потому что увидеть природную красоту, когда-то пышного ландшафтного парка, все еще возможно. Два пруда на территории парка подарят места для пикника и передышки. Вы сможете увидеть сохраненный источник питьевой воды с головой льва и небольшим бассейном.

Малиевецкий водопад

Территория усадебного комплекса Орловских имеет еще одну интересную и красивую локацию. Высокая скала с рукотворным водопадом славится, как Малиевецкий водопад. Деревянный водопровод, который во времена Орловских подавал вверх воду, был заменен на металлический, поэтому мы до сих пор можем освежиться в спадающих со скалы ледяных водах.

Над водопадом установлен крест – это памятка со времен существования здесь Воздвиженской церкви. В самой скале водопада вы увидите остатки скального монастыря, его существование овеяно легендами и историями.

Пройдите к источнику, от которого питается водопад, чтобы увидеть статую Святого Онуфрия. И не забудьте угоститься яблоками из сада дворца.

Хороших выходных в путешествии и впечатлениях.