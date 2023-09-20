Цікаві пам’ятки та природні дива Хмельниччини: Де провести активний та насичений вихідний

Ми вже розповідали про Подільські Товтри які охоплюють і Хмельниччину. Але якщо немає бажання й можливості йти в далекі походи, пропозиція цікавого вихідного дня точно для вас.

Село Маліївка розташоване в 60 км від Хмельницька та має цікавинки та природне диво, яке розважить та захопить ваші вихідні. Дороги Хмельниччини можуть стати окремою атракцією, якщо не бути готовим до сільських грунтовок. Налаштуйтеся на кінцевий результат і терпляче вирушайте у мандрівку.

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Вказівник на садибний комплекс Орловських

Заїхати краще зі сторони садиби, а не водоспаду, так зекономите нерви та побачите старовинний парк з двома ставками, фонтанами та водонопірною баштою.

Фронтон палацу з північної сторони відкриває секрет часу забудови самого палацу. Дата 1788 рік чудово збереглася під стріхою. Стиль раннього французького класицизму вибирав сам власник - Ян Онуфрій Орловський. До забудови основного палацу він додав капличку, бібліотеку (куди постійно колекціонував цінні документи та предмети європейського живопису).

До початку Першої Світової війни нащадки Орловського керували палацом і садиба була у розквіті свого життя. Та з початком війни хазяєва виїхали, забравши при цьому всі цінності до Франції. Радянська влада націоналізувала маєток і в його стінах було відкрито туберкульозний санаторій.

Живильна Середньовічна вежа та парк

Далеко мандрувати вам не доведеться, адже прямо на виїзді з садиби побачите 25 метрову вежу, яка забезпечувала господарів садиби водою та мала оглядовий майданчик із флагштоком.

Не поспішайте їхати, оглянувши палац та вежу, бо побачити природну красу, колись пишного ландшафтного парку, все ще можливо. Два ставки на території парку подарують місця для пікніка та перепочинку. Ви зможете побачити збережене джерело питної води з голови лева та невеличким басейном.

Малієвецький водоспад

Територія садибного комплексу Орловських має ще одну досить цікаву та красиву локацію. Височенна скеля з рукотворним водоспадом славиться як Малієвецький водоспад. Дерев’яний водогін, який за часи Орловських подавав нагору воду був замінений на металевий, тому ми й досі можемо освіжитися в крижаних водах, що спадають зі скелі.

Над водоспадом встановлено хрест – це пам’ятка з часів існування тут Воздвиженської церкви. В самій скелі водоспаду ви побачите залишки скельного монастиря, його існування овіяне легендами та історіями.

Пройдіть до джерела, від якого живиться водоспад, щоб побачити статую Святого Онуфрія. Та не забудьте пригоститися яблуками з саду палацу.

Гарних вихідних у мандрівці та враженнях.