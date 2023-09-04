Еще одна победа Украины и поражение россии. Расширяем туристические границы

Украина продолжает двигаться вперед во всех отраслях, не смотря на войну. Июнь принес очень важную победу в сфере туризма, ведь в ближайшие два года Украина будет возглавлять Европейскую Комиссию Всемирной туристической организации ООН.

Такой большой шаг позволит быстрее восстановить нашу туристическую инфраструктуру, расширить границы сотрудничества со странами Европы и мира, поднявшись на профессиональный международный уровень.

Это еще не все приятные моменты. Напомним, что в апреле 2022 г. на Генеральной ассамблее ВТО ООН из ее членов была исключена россия. Браво единственной организации при ООН, которая сделала очень решительный шаг в сторону страны – террориста.

"Украине станет легче восстанавливать истощенную и разрушенную войной туристическую инфраструктуру. Мы активно сотрудничаем с ВТО ООН особенно во время войны. Нашим первым шагом на пути к победе было исключение россии из этой организации в 2022 году. Теперь пора интегрироваться в большую европейскую среду и занять там свою уникальную нишу", – заявила глава украинской делегации, слова которой сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма.

Что такое Всемирно-туристическая организация ООН

Создана в 1975 году для продвижения ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. Украина вошла в члены организации в 1997 году и сейчас впервые будет председательствовать.

ВТО ООН состоит из шести региональных комиссий: Африка, Америка, Восточная Азия и Тихоокеанский регион, Европа, Южная Азия и Средний Восток.

В обязанности деятельности организации входит помощь в разработке туристической стратегии для стран-членов и проведении исследований и конференций в сфере туристического бизнеса. В деятельность организации входит и образовательная область (программы, тренинги, вебинары и курсы).

Примером деятельности организации Тайланд и Индонезия. В 2004-2006 годах ВТО ООН помогала этим странам оправиться от последствий цунами и предоставляла исследования и советы правительствам стран. Также в Тайланде была запущена программа "Энергетической эффективности в Хо Хао", что уменьшало последствия климатических перепадов.

При поддержке ЮНЕП ВТО присоединилась к разработке стратегии развития туризма в Карпатах.

По словам главы украинской делегации в ВТО ООН, украинский опыт должен сыграть ключевую роль в формировании новой архитектуры европейского туризма, потому что именно эта отрасль является главным индикатором мира и процветания любой страны.

Что спрогнозировало ВТО ООН на 21 век, можете проверять сбылись-ли "пророчества".

Прогнозы ВТО в сфере туризма на 21 век содержали следующие пункты:

Стремительное развитие кратковременного, но очень насыщенного отдыха. Согласно исследованию "Impact on Tourism" путешественники 21 века будут "богатые деньгами, но бедны временем". Поэтому краткосрочный, максимально оздоровительный продукт выйдет вперед.

Система all–inclusive продолжит стремительно набирать обороты, потому что все больше путешественников выбирают доплатить, но ни о чем не беспокоиться на отдыхе.

Несколько интересных фактов от ВТО ООН

В "забеге" путешествий на край земли побеждает Антарктида. Ежегодно ее "ледовые замки" посещают около 10 тыс. туристов.

Круизный сектор набирает обороты, а круизные лайнеры становятся все больше и полны большого количества современных развлечений. Некоторые уже вмещают до 6200 пассажиров.

Глубины моря становятся все доступнее. Прозрачные субмарины и подлодки доставляют туристов на самые интересные исторические места под водой. Только в 1996 году подводными экскурсиями на глубину воспользовались 2 миллиона туристов.