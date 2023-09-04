Еще одна победа Украины и поражение россии. Расширяем туристические границы
Украина продолжает двигаться вперед во всех отраслях, не смотря на войну. Июнь принес очень важную победу в сфере туризма, ведь в ближайшие два года Украина будет возглавлять Европейскую Комиссию Всемирной туристической организации ООН.
Такой большой шаг позволит быстрее восстановить нашу туристическую инфраструктуру, расширить границы сотрудничества со странами Европы и мира, поднявшись на профессиональный международный уровень.
Это еще не все приятные моменты. Напомним, что в апреле 2022 г. на Генеральной ассамблее ВТО ООН из ее членов была исключена россия. Браво единственной организации при ООН, которая сделала очень решительный шаг в сторону страны – террориста.
"Украине станет легче восстанавливать истощенную и разрушенную войной туристическую инфраструктуру. Мы активно сотрудничаем с ВТО ООН особенно во время войны. Нашим первым шагом на пути к победе было исключение россии из этой организации в 2022 году. Теперь пора интегрироваться в большую европейскую среду и занять там свою уникальную нишу", – заявила глава украинской делегации, слова которой сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма.
Что такое Всемирно-туристическая организация ООН
Создана в 1975 году для продвижения ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. Украина вошла в члены организации в 1997 году и сейчас впервые будет председательствовать.
ВТО ООН состоит из шести региональных комиссий: Африка, Америка, Восточная Азия и Тихоокеанский регион, Европа, Южная Азия и Средний Восток.
В обязанности деятельности организации входит помощь в разработке туристической стратегии для стран-членов и проведении исследований и конференций в сфере туристического бизнеса. В деятельность организации входит и образовательная область (программы, тренинги, вебинары и курсы).
Примером деятельности организации Тайланд и Индонезия. В 2004-2006 годах ВТО ООН помогала этим странам оправиться от последствий цунами и предоставляла исследования и советы правительствам стран. Также в Тайланде была запущена программа "Энергетической эффективности в Хо Хао", что уменьшало последствия климатических перепадов.
При поддержке ЮНЕП ВТО присоединилась к разработке стратегии развития туризма в Карпатах.
По словам главы украинской делегации в ВТО ООН, украинский опыт должен сыграть ключевую роль в формировании новой архитектуры европейского туризма, потому что именно эта отрасль является главным индикатором мира и процветания любой страны.
Что спрогнозировало ВТО ООН на 21 век, можете проверять сбылись-ли "пророчества".
Прогнозы ВТО в сфере туризма на 21 век содержали следующие пункты:
- Стремительное развитие кратковременного, но очень насыщенного отдыха. Согласно исследованию "Impact on Tourism" путешественники 21 века будут "богатые деньгами, но бедны временем". Поэтому краткосрочный, максимально оздоровительный продукт выйдет вперед.
- Система all–inclusive продолжит стремительно набирать обороты, потому что все больше путешественников выбирают доплатить, но ни о чем не беспокоиться на отдыхе.
Несколько интересных фактов от ВТО ООН
В "забеге" путешествий на край земли побеждает Антарктида. Ежегодно ее "ледовые замки" посещают около 10 тыс. туристов.
Круизный сектор набирает обороты, а круизные лайнеры становятся все больше и полны большого количества современных развлечений. Некоторые уже вмещают до 6200 пассажиров.
Глубины моря становятся все доступнее. Прозрачные субмарины и подлодки доставляют туристов на самые интересные исторические места под водой. Только в 1996 году подводными экскурсиями на глубину воспользовались 2 миллиона туристов.