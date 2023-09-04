Ще одна перемога України та поразка росії. Розширюємо туристичні кордони

Україна продовжує рухатися вперед у всіх галузях, не дивлячись на війну. Червень приніс дуже важливу перемогу у сфері туризму, адже найближчі два роки Україна очолюватиме Європейську Комісію Всесвітньої туристичної організації ООН.

Такий великий крок надасть можливість швидше відновити нашу туристичну інфраструктуру, розширити кордони співпраці з країнами Європи та світу, піднявшись на професійний міжнародний рівень.

Це ще не всі приємні моменти. Нагадаємо, що в квітні 2022 р. на Генеральній асамблеї ВТО ООН з її членів було виключено росію. Браво єдиній організації при ООН, яка зробила дуже рішучий крок в бік країни – терориста.

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"Україні стане легше відновлювати виснажену та зруйновану війною туристичну інфраструктуру. Ми активно співпрацюємо з ВТО ООН особливо у час війни. Нашим першим кроком на шляху до перемоги було виключення росії з цієї організації у 2022 році. Тепер час інтегруватись у велике європейське середовище і зайняти там свою унікальну нішу", – заявила голова української делегації, слова якої повідомила пресслужба Державного агентства розвитку туризму.

Що таке Всесвітньо туристична організація ООН

Створена у 1975 році з метою просування відповідального, стійкого та загальнодоступного туризму. Україна увійшла до членів організації у 1997 році й зараз вперше головуватиме.

ВТО ООН складається з 6 регіональних комісій: Африка, Америка, Східна Азія та Тихоокеанський регіон, Європа, Південна Азія та Середній Схід.

В обов’язки діяльності організації входить допомога в розробці туристичної стратегії для країн - членів та проведення досліджень й конференцій у сфері туристичного бізнесу. В діяльність організації входить і освітня галузь (програми, тренінги, вебінари та курси).

Прикладом діяльності організації Тайланд і Індонезія. У 2004 – 2006 роках ВТО ООН допомагала цим країнам оправитися від наслідків цунамі та надавала дослідження та поради урядам країн. Також у Тайланді була запущена програма "Енергетичної ефективності в Хо Хао", що зменшувало наслідки кліматичних перепадів.

За підтримки ЮНЕП ВТО приєдналася до розробки стратегії розвитку туризму в Карпатах.

Зі слів голови української делегації в ВТО ООН, український досвід має зіграти ключову роль у формуванні нової архітектури європейського туризму, тому що саме ця галузь є головним індикатором миру та процвітання будь-якої країни.

Що спрогнозувала ВТО ООН на 21 сторіччя, можете перевіряти "чи так сталося як гадалося"

Прогнози ВТО у сфері туризму на 21 сторіччя містили такі пункти:

Стрімкий розвиток короткотривалого, але дуже насиченого відпочинку. Згідно з дослідженням "Impact on Tourism" мандрівники 21 сторіччя будуть "багаті грошима, але бідні часом". Тому короткотривалий, максимально оздоровчий продукт вийде вперед.

Система "all-inclusive" продовжить стрімко набирати обертів, бо дедалі більше мандрівників обирають доплатити, але ні про що не турбуватися на відпочинку.

Кілька цікавих фактів від ВТО ООН

У "забігу" подорожей на край землі перемагає Антарктида. Кожного року її "льодові замки" відвідують близько 10 тис. туристів.

Круїзний сектор набирає обертів, а круїзні лайнери стають все більшими та сповнені великою кількістю сучасних розваг. Деякі вже вміщують до 6200 пасажирів.

Глибини моря стають все доступніші. Прозорі субмарини та підводні човни доставляють туристів на найцікавіші історичні місця під водою. Тільки у 1996 році підводними екскурсіями на глибину скористалися 2 мільйони туристів.