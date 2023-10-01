Гастрономическое турне по всей Украине. Теперь будете знать, что и где пробовать

Украина – вкусная страна. Каждый регион имеет свое неповторимое блюдо, настоящий рецепт которого передается как генетически. Конечно, каждая хозяйка может добавить что–то свое, но это только придаст эксклюзивный оттенок. Умеете ли вы готовить блюдо своего региона? Знаете ли, что попробовать приехав в другой? Сейчас проверим.

Это ваш шанс расширить и пополнить свой гастрономический диапазон до завтрашнего вкусного ужина.

Жареная тюлька – Одесская область

Каждый, кто отдыхал в Одессе, должен был попробовать это чудо кулинарии, в котором просматривается весь колорит и ироничность одесского юмора. Как эту маленькую рыбку в Одессе только не жарят, но фирменным блюдом являются биточки из тюльки по-одесски. Но Одесса слишком многогранна для одного блюда. Если хотите приготовить настоящий ужин по-одесски добавьте в меню рыбу-фиш и форшмак.

Рулька по-донбасски в Восточном регионе

Верим, что Донецкий регион будет освобожден и туда вернутся украинские традиции. А мы с вами можем сохранить на своем столе вкусную долю украинской Донецкого региона и пополнить свою кулинарную книгу рулькой по-донбасски, котлетой по–донбасски и окрошкой. С последним блюдом будет нелегко, ведь на Донбассе знают 50 рецептов окрошки.

Котлета по-киевски в столице

Это блюдо знают все, но не каждый решается его делать. И у вас есть хороший шанс приехать в столицу и отведать котлету по–киевски почти в любом районе мегаполиса. Да и в других регионах это вкусное и сытное блюдо уже не редкость. Так что смелее, у вас обязательно получится настоящая котлета по-киевски.

Галицкий сырник из Львова

Добавьте этот вкусный и полезный десерт в свои праздники и они будут уютны и приятны. Галицкий творожник можно отведать почти во всех кафе и ресторанах Львова. Хотя в каждом он будет иметь свою добавленную изюминку. Добавьте свой секретный ингредиент в рецепт Галицкого сырника и заказывайте второе блюдо. Не менее важный рецепт для Львова – это штрудель. Здесь уже понадобится сочетать талант и терпение. Но есть хороший вариант приехать во Львов и насладиться этим тонким тестом со сладкой начинкой вволю.

Бограч и завиванцы - Западная Украина

Поскольку традиционный бограч готовят на открытом огне, разве что на даче. Но путешествуя по Западной Украине попробовать это первое сытное блюдо просто необходимо. Хотя некоторые хозяйки делают бограч таким густым, что кажется, что это похоже на второе блюдо. Вот только не стоит заказывать бограч сразу с завиванцами, потому придется делиться еще с кем-то. Завиванцы по-закарпатски – это мясные рулеты со смесью вареных яиц, соленого огурца, шпика и сырого тертого картофеля. Так что съесть и то и другое сможет только богатырь. А вот, когда нужно накормить много гостей – это то, что вам нужно.

Чанахи и мамалыга на Буковине

Западная Украина разнообразна и по традициям, и блюдами тоже существенно отличается. Кто путешествовал в Западной части страны, приобрел не только словарный запас, но и довольно хорошо пополнил свой гастрономический диапазон. Итак, если вы собираетесь в путешествие по Буковине чанахи должны стать вашей первой кулинарной остановкой. Это первое блюдо, поэтому обед будет вкусным и сытным.

Мамалыга. Когда–то этой кашей моя бабушка спасала своих детей от голода. Но это было давно, а сейчас это рецепт очень сытного и полезного завтрака, в который можно добавить брынзу, сыр или что-то сладкое. Кто никогда не готовил запасайтесь кукурузной мукой и рецептом мамалыги.

Фирменная похлебка в Днепропетровской области

Это блюдо подойдет тем, кто любит рыбу. Свежий карп пойманный в Днепре то, что надо. Или это остановка в вашем следующем путешествии в Днепропетровскую область. Рецепт достаточно прост, справится каждая хозяйка. А вот к ингредиентам нужно отнестись ответственно, чтобы получить именно уху по-днепровски.

Пироги с горохом в чесночной заправке Хмельницкого региона

Хмельниччина широкий и раскидистый край, поэтому и фирменные рецепты здесь в разнообразии. Однако, пироги с горохом – это особый вкус и невероятное удовольствие. Добавьте в пирожки чесночную заправку и вы не сможете оторваться. А во многих заведениях Хмельниччины вам их подадут как блюдо со звездой Мишлен. Будьте быстрее Мишлена и отведайте пирожок, посетив Хмельницкий регион.

Банош и грибная похлебка в Прикарпатье

Снова возвращаемся к разнообразию Западной Украины, ведь она уникальна во всем от ландшафтов до блюд на вашем столе. Банош лучше заказывать к обеденному столу, потому что сытные шкварки с утра могут быть слишком тяжелыми. Но этот прикарпатский рецепт кукурузной каши придаст силы и бодрости на большое путешествие по Прикарпатью.

Грибная уха – это лучшее, что могли придумать из грибов. Урожаи грибов в Прикарпатье просто ошеломляют, потому не удивительно, что этот рецепт родился тут. Путешествуя по этим живописным местам осенью или зимой – обязательно утолите голод и согрейтесь именно грибной ухой.

Баклажаны по Херсонские и баклажанная икра

Пока наш прекрасный регион сражается за свою свободу и традиции, мы поставим на стол традиционные блюда Херсона. Херсон знаменит своими полезными овощами. Поэтому эти блюда – это просто микс очень полезных витаминов и минералов. Многие хозяйки закрывают баклажаны по-херсонски на зиму, чтобы смаковать и насыщаться полезным. Готовьте банки и думайте о Херсоне, он того стоит.

Борщ по-слобожански и гречаники в Харькове

Ради любопытства и вкусового диапазона обязательно нужно сравнить свой рецепт борща с харьковским борщом по-слобожански. Но, конечно, лучше всего это сделать в Харькове, где есть не только, что вкусно поесть, но и что посмотреть.

А вот гречаники – отдельный вид искусства, который стоит попробовать и добавить к своему столу.

Мазурики на Волыни

Это не те мазурики, что из песни, а очень вкусные и полезные обжаренный палочки. Нежное мясо индейки легло в его основу, но в рецепте есть несколько секретов. Именно поэтому перед тем, как готовить мазурики дома, стоит отведать их на Волыни и попытаться догадаться какой секретный ингредиент там добавляют. Или просто спросить у приветливых волынян.

Клецки на Полтавщине

Этому блюду даже памятник в городе сделали, поэтому оно точно стоит того, чтобы поехать в Полтаву. Рецептов настолько много, что в каждом заведении вы будете пробовать новые клецки, с новыми ингредиентами, но общим непревзойденным ароматом. Ловите основу полтавских галушек, а дальше дело вашей фантазии.

Картопляники и мацик в Ровенском крае

И, если с картопляники все более или менее понятно, потому что это вкусное блюдо стало известным за пределами Украины, как и котлета по-киевски. Так мацик – это некий украинский хамон. И поскольку очищенного свиного мочевого пузыря под рукой может и не быть, лучше попасть в Ровенскую область или найти доставку от крафтового производства. Так и овцы целые и вы сыты.

Драники в Житомирской области

Это блюдо разлетелось по кулинарным блокнотам хозяек всей Украины. Ведь картофель – это довольно универсальный и вкусный овощ. Но житомирские драники имеют свои секреты и ингредиенты. Итак, если вы еще не побежали за сметаной к дерунам, пора это сделать.

Желаем, чтобы ваш стол всегда был полон украинских блюд. Приятного аппетита.