Гастрономічне турне по всій Україні. Тепер будете знати, що і де куштувати

Україна – смачна країна. Кожен регіон має свою неповторну страву, справжній рецепт якої передається немов генетично. Звісно кожна господиня може додати щось своє, але це лишень додасть ексклюзивний відтінок. Чи вмієте ви готувати страву свого регіону? Та чи знаєте, що скуштувати приїхавши в інший? Зараз і перевіримо.

Це ваш шанс розширити та поповнити свій гастрономічний діапазон до завтрашньої смачної вечері.

Смажена тюлька – Одеська область

Кожен, хто відпочивав в Одесі мав спробувати це чудо кулінарії в якому проглядається весь колорит та іронічність одеського гумору. Як цю маленьку рибку в Одесі тільки не смажать, але фірмовою стравою є биточки з тюльки по-одеськи. Та Одеса занадто багатогранна для однієї страви. Якщо хочете приготувати справжню вечерю по-одеськи додайте в меню рибу–фіш та форшмак.

Рулька по–донбаськи в Східному регіоні

Віримо, що Донецький регіон буде звільнено і туди повернуться українські традиції. А ми з вами можемо зберегти на своєму столі смачну частку української Донеччини та поповнити свою кулінарну книгу рулькою по-донбаські, котлетою по–донбаськи та окрошкою. З останньою стравою буде нелегко, адже на Донбасі знають 50 рецептів окрошки.

Котлета по-київськи в столиці

Цю страву знають усі, але не кожен наважується її робити. Та у вас є гарний шанс приїхати до столиці та скуштувати котлету по-київськи майже будь в якому районі мегаполіса. Та й в інших регіонах ця смачна та ситна страва вже не рідкість. Так що сміливіше, у вас обов’язково вийде справжня котлета по-київськи.

Галицький сирник зі Львова

Додайте цей смачний та корисний десерт до своїх свят і вони будуть затишні та приємні. Галицький сирник можна скуштувати майже в усіх кафе та ресторанах Львова. Хоча в кожному він буде мати свою додану родзинку. Додайте свій секретний інгредієнт у рецепт Галицького сирника, та замовляйте другу страву. Не менш важливий рецепт для Львова це штрудель. Отут вже знадобиться поєднати талант та терпіння. Але є гарний варіант приїхати до Львова та насолодитися цим тонким тістом з солодкою начинкою досхочу.

Бограч та завиванці - Західна Україна

Оскільки традиційний бограч готують на відкритому вогні, то хіба що на дачі. Але подорожуючи Західною Україною скуштувати цю першу ситну страву просто необхідно. Хоча деякі господині роблять бограч таким густим, що здається, що це більш схоже на другу страву. Ось тільки не варто замовляти бограч одразу с завиванцями, бо доведеться ділитися ще з кимось. Завиванці по-закарпатськи – це м’ясні рулети з сумішшю варених яєць, солоного огірка, шпика і сирої тертої картоплі. Тож з’їсти і те і друге зможе лишень багатир. А ось, коли треба нагодувати багато гостей - це те, що вам потрібно.

Чанахи й мамалига на Буковині

Західна Україна різноманітна та за культурою та стравами теж досить суттєво відрізняється. Хто мандрував тією частиною країни набув не тільки словникового запасу, але й досить гарно поповнив свій гастрономічний діапазон. Тож, якщо ви збираєтеся в подорож Буковиною чанахи мають стати вашою першою кулінарною зупинкою. Це перша страва, тож обід буде смачним та ситним.

Мамалига – колись цією кашею моя бабуся рятувала своїх дітей від голоду. Та це було давно, а зараз це рецепт дуже ситного та корисного сніданку, в який можна додати бринзу, твердий сир або щось солодке. Хто ніколи не готував запасайтеся кукурудзяною мукою та рецептом мамалиги.

Фірмова юшка в Дніпропетровській області

Ця страва підійде тим, хто обожнює рибу. Свіжий короп зловлений в Дніпрі буде якнайкраще. Або це зупинка в вашій наступній мандрівці в Дніпропетровську область. Рецепт достатньо простий, впорається кожна господиня. А ось до інгредієнтів потрібно віднестися відповідально, щоб отримати саме юшку по-дніпровськи.

Пироги з горохом в часниковій заправці Хмельницького регіону

Хмельниччина широкий та розкидистий край, тому й фірмові рецепти тут у різноманітті. Та пироги з горохом – це особливий смак та неймовірна насолода. Додайте до пиріжків часникову заправку і ви не зможете відірватись. А в багатьох закладах Хмельниччини вам їх подадуть неначе блюдо з зіркою Мішлен. Будьте скоріше за Мішлен та скуштуйте пиріжок відвідавши Хмельниччину.

Банош та грибна юшка в Прикарпатті

Знову повертаємося до різноманіття Західної України, адже воно унікально в усьому від ландшафтів до блюд на вашому столі. Банош краще замовляти до обіднього столу, бо ситні шкварки зранку можуть бути надто важкими. Але цей прикарпатський рецепт кукурудзяної каші додасть сили та бадьорості на велику мандрівку Прикарпаттям.

Грибна юшка – це найкраще, що могли придумати з грибів. Врожаї грибів в Прикарпатті просто приголомшують, тому не дивно, що цей рецепт народився там. Подорожуючи цими мальовничими місцями восени чи взимку – обов'язково втамуйте голод та зігрійтеся саме грибною юшкою.

Баклажани по Херсонські та баклажанова ікра

Поки наш прекрасний регіон бореться за свою свободу та традиції, ми поставимо на стіл традиційні страви Херсону. Херсон знаменитий своїми корисними овочами. Тому ці страви це просто мікс дуже корисних вітамінів та мінералів. Багато господинь закривають баклажани по-херсонськи на зиму, щоб смакувати та насичуватися корисним. Готуйте банки та думайте про Херсон, він того вартий.

Борщ по-слобожанськи та гречаники в Харкові

Заради цікавості та смакового діапазону обов’язково треба порівняти свій рецепт борщу з харківським борщем по–слобожанськи. Та, звісно найкраще це зробити в Харкові, де є не лише, що смачно поїсти, але й, що подивитись.

А ось гречаники окремий вид мистецтва, який варто спробувати та додати до свого столу.

Мазурики на Волині

Це не ті мазурики, що із пісні, а ті, що дуже смачні та корисні. Ніжне м’ясо індички лягло в його основу, але в рецепті є декілька секретів. Саме тому, перед тим, як готувати мазурики вдома, варто скуштувати їх на Волині та спробувати здогадатися який секретний інгредієнт там додають. Або просто спитати у привітних волинян.

Галушки на Полтавщині

Цій страві навіть пам’ятника в місті зробили, тож вона точно варта того, щоб поїхати до Полтави. Рецептів настільки багато, що у кожному закладі ви будете куштувати нові галушки, з новими інгредієнтами, але спільним неперевершеним ароматом. Ловіть основу полтавських галушок, а далі справа вашої фантазії.

Картопляники та мацик в Рівненським краю

І, якщо з картопляниками все більш-менш зрозуміло, бо ця смачна страва стала відомою за межами України, як і котлета по–київськи. То мацик – це такий собі український хамон. І оскільки очищеного свинячого сечового міхура під рукою може й не бути, краще потрапити до Рівненщини, або знайти доставку від крафтового виробництва. Так і овечки цілі і ви ситі.

Деруни на Житомирщині

Ця страва розлетілася по кулінарним блокнотам господарок всієї України. Адже картопля – це досить універсальний та смачний овоч. Але житомирські деруни мають свої секрети та інгредієнти. Тож, якщо ви ще не побігли за сметаною до дерунів, час це зробити.

Бажаємо, щоб ваш стіл завжди був повен українських страв. Смачного.