К сожалению, это произошло. Booking.com больше не имеет вариантов жилья в двух областях Украины

Приятные новости. Напоминаем, что с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины платформа бронирования жилья Booking расторгла договоры со всеми локациями на территории России и Беларуси, и отменила украинским гостиницам – партнерам 15% сервисного сбора. Держим свой фронт и благодарим всех, кто действует ради победы Украины.

О ситуации в украинских областях. Под остановку услуг платформы, к сожалению, попали Херсонская и Запорожская области. Это не связано с подорожанием цен на сервисе из-за принятого в прошлом году закона, обложения налогом компании–нерезидентов (20%), предоставляющих свои услуги через интернет. К сожалению, причиной стали большие проблемы в логистике, как говорится в письме Booking гостиницам – партнерам в Украине, на которое указывают украинские СМИ.

"Сейчас мы сталкиваемся со столь большими операционными трудностями в вашем регионе, что на данный момент не можем продолжать свою работу. Поэтому мы приняли непростое решение приостановить предоставление услуг Booking.com в Херсонской и Запорожской областях", – отмечается в письме, предназначенном для гостиниц, являющихся партнерами сервиса.

Для тех, кто уже сделал бронирование, сервис делает все возможное, чтобы выполнить обязательства или предоставляет возможность отмены бронирования до заезда.

Почему так произошло на всей территории указанных областей, а не только на оккупированной части, в принципе обосновано ситуацией. Это подтвердил Денис Котюха, глава общественной организации "Азовское гостеприимство" и владелец гостиницы "Адмирал" в комментариях украинскому СМИ.

"Известный сервис мог бы заблокировать доступ к бронированию гостиниц сугубо на оккупированных территориях, но линия фронта достаточно изменчива." – говорит Денис Котюха.

Все еще есть возможность бронировать напрямую через сайты отелей, не относящиеся к временной оккупированной зоне. Вы даже сможете выиграть финансово, но проверять надежность гостиниц и номеров, с помощью рейтингов и отзывов, придется самостоятельно.

Альтернативной украинской платформой может стать сервис hotels24. Сейчас на портале много вариантов в Запорожье и три в Херсоне.

Напоминаем, что Booking является самой большой в мире онлайн-платформой по бронированию жилья. Пользователи считают платформу надежной и доверяют сервису при бронировании жилья, покупке авиабилетов, бронировании трансфера и даже приобретении билетов в музеи.

Но в каждой бочонке найдется и ложка дегтя, а у известной платформы бронирования жилья Booking, кажется, их несколько. Например, посмотрев отзывы на сайте otzyvua.net можно говорить о низком рейтинге платформы, опираясь на 21 отзыв, это немного. А расследование журналистки Ирины Савиной для одного из украинских СМИ раскрывает подделку отзывов на платформе гостиницами. Однако платформа делает все возможное, чтобы отслеживать и блокировать такие заведения, хотя нюансы, конечно, возможны.

Как будет дальше работать в Украине всемирно известная платформа бронирования жилья Booking полностью зависит от развития событий в стране. Но надеемся, что следующим летом будем бронировать жилье в украинском Крыму.